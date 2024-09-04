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Best TVs for watching sportAmazon / Getty / GOAL
Andrew Steel و مصعب صلاح

أفضل أجهزة التلفاز لمشاهدة الرياضة في 2024

SHOPPINGأمازون

إليكم أفضل الشاشات والأجهزة التلفزيونية لمشاهدة جميع مبارياتك المفضلة هذا الموسم

أفضل تلفاز بشكل عام

Sony BRAVIA XR (65 بوصة)

حجم الشاشة: 65 بوصة

نوع العرض: LED

الدقة: 3840 × 2160

معدل التحديث: 120 هرتز

منافذ HDMI: أربعة

متوفر بمبلغ

درهم 4,861

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إذا كان هناك شيء واحد نتميز به، فهو متابعة الرياضة. من اللعبة الجميلة إلى الملاكمة وكل شيء بينهما.

إن امتلاك أفضل جهاز تلفزيون في المنزل أمر بالغ الأهمية للاستمتاع بتلك اللحظات العظيمة، من أعلى المستويات إلى أدناها. ففي النهاية، الشيء الوحيد الأفضل من التواجد هناك شخصيًا هو رؤيته عن قرب على شاشتك الخاصة.

ولكن ما الذي يجعل التلفزيون رائعًا للرياضة؟ من حجم الشاشة إلى جودة الدقة وسرعة معدل التحديث إلى المنافذ الخارجية، هناك الكثير مما يجب مراعاته عند العثور على المنتج المثالي.

دعنا نساعدك إذن. لقد جمعنا أفضل أجهزة التلفزيون التي يمكنك شراؤها من أمازون لتناسب كل احتياجاتك. فلنستعد للمشاهدة بأناقة!