"أفضل من سانشو" .. "لاعب الموسم" فودين ينفجر في مانشستر سيتي!

فودين لم يسير على خطى سانشو!

يقدم فيل فودين، نجم فريق مانشستر سيتي حتى الآن أفضل موسم له فى مسيرته وتم اعتباره أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، بينما يتراجع زميله السابق جادون سانشو مع بوروسيا دورتموند.

وأثارت تصريحات بيب جوارديولا، مدرب السيتى عام 2019 بأن فودين، هو اللاعب الأكثر موهبة الذي رآه فى تاريخه الكثير من الدهشة، حيث كان اللاعب الشاب يبلغ حينها 19 عامًا فقط ولم يشارك سوى في ثلاث مباريات بالدوري الإنجليزي.

ومع عدد اللاعبين الكبير الذين عمل معهم جوارديولا، مثل أندريس إنييستا وليونيل ميسي ودي بروينه، كان تصريحًا غريبًا من المدرب الإسباني لكن الآن أثبت فودين أنه يستحق ثقة جوارديولا.

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وهذه ليست المرة الأولى التي يثبت فيها جوارديولا أنه على حق وقاد فودين، مانشستر سيتي للفوز فى ديربي مانشستر على اليونايتد بأداء رائع توجه بهدفين مذهلين.

وشبه جوارديولا، تأثير فودين في المباريات الكبيرة بميسي، الذي قاد برشلونة تحت قيادة المدرب الإسبانى للفوز بعدد كبير من المباريات الحاسمة، وقال جوارديولا لقناة "TV2" :"اللاعبون الجيدون يمكنهم اللعب بشكل جيد ولكن عليك الفوز بالمباريات، وأنا أعرف أعظم لاعب فى العالم مثل ميسي، يمكنه الفوز بالمباريات، ولا أريد المقارنة لأن فيل ليس بنفس مستوى ميسي، لكنه يفوز بالمباريات"، وفي مقابلة أخرى، أكد مدرب السيتى أن فودين هو "أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي حاليًا".

وبينما كان فودين، يستمتع بمجده بعد حسم الديربي لنادي طفولته، كان من الصعب عدم التفكير في جادون سانشو، زميل فودين القديم في أكاديمية السيتي، حيث كان الثنائي أحد أبرز نجوم السيتي في عام 2016، ولكن مع تألق فودين وترشيحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 يستمر سانشو، فى أزماته.