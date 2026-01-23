نونيز متهم رئيسي وإنزاجي لديه الشفرة .. الهلال الأقوى هجوميًا بلا هداف ولكنها ظاهرة عالمية لن يحلها سوى مبابي!

أينما ارتحل المهاجم الأوروجوياني داروين نونيز، تظهر الانتقادات وعلامات الاستفهام، وهذا هو الواقع الذي يعيشه منذ انتقاله إلى الهلال قادمًا من ليفربول الصيف الماضي.

نونيز كان "خارقًا" مع بنفيكا، مما جعل المدرب يورجن كلوب يخرج عن تقشفه ويجلبه إلى ليفربول في 2022 مقابل 85 مليون يورو، وظن وقتها عشاق الريدز أن الألماني عثر على "كنز" سيفيد النادي لسنوات، قبل أن يتحول الأوروجوياني إلى خطيئة ارتكبها مدرب الريدز السابق.

ولكن لا بأس، الهلال تخلى عن أليكساندر ميتروفيتش في الصيف، وكان يبحث عن مهاجم جديد .. ليفربول يريد التخلص من نونيز وهناك الزعيم يحاول التعاقد مع لاعب هداف "على أمل أن يعود لمستواه مع بنفيكا"، كل المعطيات تؤدي إلى صفقة تفيد جميع الأطراف، وبالفعل تمت الأمور مقابل 53 مليون يورو.

الحجة وقتها التي كانت تبرر التعاقد مع داروين نونيز بعد الفشل في ضم فيكتور أوسيمين، هي أن الأوروجوياني لم يتأقلم على أجواء الدوري الإنجليزي وهذه هي المشكلة الوحيدة التي منعته من التألق "كم من الجرائم ارتكبت بفضل هذه الجملة"، ولكن النتيجة كانت عكس ما يتمناها عشاق الهلال.

فريق المدرب سيموني إنزاجي هو الأقوى هجوميًا في دوري روشن السعودي، بتسجيله 44 هدفًا متساويًا مع النصر، ولكنه لا يمتلك لاعب هداف يزور الشباك بصفة منتظمة، مما يجعل الاتهامات بالفشل تطال نونيز من جديد..

أقوى هجوم بلا لاعب هداف؟ ظاهرة هلالية ولكنها عالمية أيضًا، إنزاجي يحاول التعامل معها وحاليًا هو ناجح في هذه المهمة بتصدر الدوري بفارق 7 نقاط عن النصر.