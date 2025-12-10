يريد أغلى جمل في العالم! .. بول بوجبا يقتحم سباقات الهجن بشراء حصة في نادٍ سعودي للجمال

وفي حديثه عن قراره بالاستثمار، كشف بوجبا أنه أصبح متابعاً شغوفاً لهذه الرياضة، حيث يستغل وقت فراغه لتعلم الفروق الدقيقة في هذه الرياضة التي تحظى بأهمية ثقافية كبيرة في منطقة الخليج.

وأوضح بوجبا: "لقد شاهدت الكثير من سباقات [الجمال] على يوتيوب وقضيت وقتًا في البحث في أوقات فراغي لمحاولة فهم التقنيات والاستراتيجيات".

بالنسبة للاعب فاز بأكبر الجوائز في كرة القدم، بما في ذلك كأس العالم مع فرنسا والعديد من ألقاب الدوري الإيطالي، فإن لاعب خط الوسط يدرك التطبيق المتميز عندما يراه. كان حريصًا على إجراء مقارنة بين الالتزام المطلوب في مهنته الأساسية وصعوبة استثماره الجديد.

وأضاف: "وما لفت انتباهي هو مدى التفاني الذي يتطلبه الأمر من جميع المشاركين. في نهاية المطاف، الرياضة هي الرياضة. إنها تتطلب الشغف والتضحية والعمل الجماعي".

قال بوجبا: "قد لا يدرك الناس ذلك، لكن الرياضة تربط بين الناس دائمًا بطريقة ما. سواء كانت كرة القدم أو سباق الهجن أو الملاكمة، فإن الأسس متشابهة. تحتاج إلى التصميم والتركيز والانضباط والعزيمة. هذا ما يصنع الأبطال في نهاية المطاف".