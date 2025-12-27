"لا أعرف الطريق الذي يجب أن أسلكه!".. روبرت ليفاندوفسكي يثير الشكوك حول مستقبله في برشلونة

وراء الكواليس، يتزايد الاهتمام بليفاندوفسكي، وفقًا لصحيفة "آس" الإسبانية، من المقرر أن يجري وكيل أعماله بيني زهافي محادثات جديدة مع مسؤولي الدوري السعودي للمحترفين قبل فتح سوق الانتقالات في يناير.
وتزعم الصحيفة أن عرضًا قد قُدم بالفعل، على الرغم من أن هويات الأندية المعنية لم تُكشف بعد. جاذبية الشرق الأوسط واضحة. لقد جذبت الدوري السعودي للمحترفين بالفعل بعضًا من أشهر الأسماء في هذه الرياضة، بما في ذلك كريستيانو رونالدو في نادي النصر وكريم بنزيما ونجولو كانتي في نادي الاتحاد. بالنسبة إلى ليفاندوفسكي، من المفهوم أن احتمال خوض الفصل الأخير في دوري سريع التوسع، مصحوبًا بمكافأة مالية كبيرة، أمر جذاب.
السعودية ليست الوجهة الوحيدة قيد النظر. في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بأن ممثلي ليفاندوفسكي قد أجرىوا أيضًا محادثات مع نادي شيكاغو فاير حول احتمال انتقاله إلى دوري كرة القدم الأمريكي. لم يخف نادي شيكاغو فاير رغبته في التعاقد مع نجم عالمي، ويُعتقد أنه حدد ليفاندوفسكي كهدف أولوي له منذ عدة أشهر.
يقع مقر النادي في المدينة التي تضم أكبر جالية بولندية في الولايات المتحدة، وهي صلة ثقافية قد تسهل انتقاله. وأشارت بي بي سي إلى أن ليفاندوفسكي منفتح على فكرة الانتقال إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث من غير المرجح أن يمثل الراتب عقبة. ومع ذلك، تؤكد صحيفة آس أن العرض المالي المقدم من السعودية أكثر جاذبية، مما قد يمنح الخيار الشرق أوسطي ميزة حاسمة.