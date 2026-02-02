أطقم كأس العالم 2026: الكشف عن قمصان الأرجنتين وألمانيا والمكسيك وإسبانيا وجميع الفرق الكبرى

مع حلول فصل الشتاء على الكثيرين منا في جميع أنحاء العالم، لا يسعنا سوى أن نحلم بصيف مليء بكرة القدم. تماسكوا جيدًا، فلن يمر وقت طويل حتى تبدأ بطولة كأس العالم 2026 في 11 يونيو، حيث تسعى الولايات المتحدة والمكسيك وكندا إلى استضافة أفضل نسخة من هذه البطولة حتى الآن.

سيسعى ليونيل سكالوني والأرجنتين للدفاع عن لقب كأس العالم الذي فازوا به في قطر 2022. كانت هذه ثالث قصة نجاح لهم في كأس العالم، حيث حصل ليونيل ميسي وزملاؤه أخيرًا على الكأس المرموقة.

قبل انطلاق البطولة، أطلقت بعض أكبر العلامات التجارية، بما في ذلك adidas وNike وPUMA وغيرها، أطقم جديدة لإطلالة جديدة على أرض الملعب. في 5 نوفمبر 2025، أطلقت adidas أطقم الملابس الداخلية لـ 22 دولة، بما في ذلك حامل اللقب ألمانيا وإسبانيا وبلجيكا والمضيفان المشتركان المكسيك والعديد من الدول الأخرى. تجمع المجموعة بين الهويات البصرية التاريخية وتقاليد كل دولة وتصورها بأسلوب جمالي حديث وتطلعي.

adidas

تعكس مجموعة القمصان الجريئة روح كل دولة من خلال الألوان والأنماط التي تحتفي بالجوانب الرئيسية لهوية كل دولة. من تاريخها الغني إلى المناظر الطبيعية الشهيرة والهندسة المعمارية التقليدية وتصاميم الملابس الرياضية الشهيرة في الماضي، تهدف كل قميص إلى توحيد المشجعين حول شغفهم المشترك بدولتهم.

حذت PUMA حذوها في 4 ديسمبر 2025، حيث كشفت عن أطقم البرتغال والنمسا والتشيك وأيسلندا وسويسرا التي تستكشف الهوية والتراث، ونحن هنا من أجل التصاميم المذهلة.

لذا، سواء كنت ستشاهد المباريات في المنزل أو تنظم حفلة مشاهدة مع الأصدقاء أو تسافر لمشاهدة كأس العالم شخصيًا، عليك أن تبدو في أبهى حلة. دع GOAL يقدم لك تفاصيل الإصدار الكامل، حتى تتمكن من تجهيز نفسك لهذا الحدث الكبير:

