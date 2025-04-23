أطقم برائحة التاريخ.. الكشف عن مجموعة "ريترو" في لعبة EA FC 25

يمكن لهواة اللعبة الآن الحصول على 6 مجموعات جديدة من أكثر أطقم القمصان شهرة في تاريخ كرة القدم لفرقهم

أعلنت شركة إي أيه سبورتس إف سي، اليوم، عودة حملة "ملابس ريترو" المفضلة لدى عشاق لعبة إي أيه سبورتس إف سي 25 (EA SPORTS FC 25)، مع إطلاق 6 أطقم ملابس لفرق جديدة كليًا.

وتتوفر جميع هذه الأطقم الآن داخل اللعبة، مما يتيح للجماهير الاحتفال بالتاريخ العريق والأطقم المميزة التي تُجسّد جوهر وروح وفخر أنديتهم المفضلة في إف سي 25.

ومن طقم ملابس يوفنتوس الشهير لعام 1994/95 إلى طقم ريال مدريد لعام 2014، والذي يحيي الذكرى السنوية العاشرة للطقم الوردي الشهير، يمكن للمشجعين الآن تجربة بعض أشهر الأطقم والفرق في تاريخ كرة القدم والاحتفاء بها.

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وجاءت قائمة مجموعات أطقم ريترو الجديدة المضافة إلى إي أيه سبورتس إف سي 25، كالتالي: