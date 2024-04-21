"أطفال مدرسة" .. غرور نجوم تشيلسي يقتل موسم البلوز وثورة بوتشيتينو القصيرة

يجب على نجوم تشيلسي أن ينضجوا!

سينتهى موسم فريق تشيلسي مجددًا دون ألقاب، بعد هزيمته بالأمس أمام مانشستر سيتي بنتيجة 1-0 في نصف نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

ويحتل البلوز المركز التاسع فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 47 نقطة ويتبقى له 5 مباريات فقط على نهاية البطولة، ويكافح تشيلسي من أجل التأهل لأى بطولة أوروبية بالموسم القادم.

وحقق تشيلسي فوزًا كاسحًا فى مباراته الأخيرة بالدوري الإنجليزي ضد إيفرتون بنتيجة 6-0 ولكن أفسد شجار نجمى الفريق نيكولاس جاكسون، ونوني مادويكي، على تنفيذ ركلة جزاء حصل عليها الفريق احتفالات البلوز بانتصارهم الكبير.

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ونفذ كول بالمر، ركلة الجزاء بعد الخلاف بين نجمى تشيلسي وتدخل قائد الفريق جالاجر، وسجل هدفه الرابع فى المباراة، وقال بوتشيتينو، لشبكة "سكاي سبورتس" بعد المباراة: "إذا أردنا أن نصبح فريقًا رائعًا فنحن بحاجة إلى التغيير والتفكير بطريقة جماعية، كلهم متورطون فيما حدث".