أضعتم صيامنا | الحلقة الثامنة: مصر في أمم إفريقيا 1996.. صاموا وأفطروا الجماهير!

قصة ليلة رمضانية محبطة للجماهير المصرية!

مرحباً بكم مرة أخرى في "أضعتم صيامنا"، السلسلة التي تستكشف اللحظات الكروية التي لا تُنسى والتي حدثت في شهر رمضان الكريم، لحظات أثارت فينا مشاعر جياشة، وكادت أن تُفقدنا صيامنا من فرط الانفعال!

بعد أن استعرضنا في الحلقات السابقة مرارة الهزيمة السعودية في مونديال روسيا، ودموع صلاح في نهائي كييف، وسباعية ألمانيا في البرازيل ننتقل اليوم إلى قصة أخرى لا تقل ألمًا وحسرة، قصة وإن لم تكن بحجم كارثة السبعة واحد، إلا أنها تركت غصة في قلوب جماهير عاشقة لكرة القدم في ليالي رمضان.

في السابع من شهر رمضان المبارك، الموافق السابع والعشرين من يناير عام 1996، واجه المنتخب الوطني المصري نظيره الزامبي في الدور ربع النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية التي استضافتها جنوب أفريقيا. المباراة التي أقيمت في ظل أجواء رمضانية صعبة، انتهت بخسارة المنتخب المصري بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ليودع البطولة مبكرًا.