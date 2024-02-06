من أشعل ثورة الكوريين وأثار استياء السعوديين .. علي البليهي "مُفجر الجدل" في كأس آسيا

علي البليهي خطف "الحصاد" من السعودية في كأس آسيا قطر 2023..

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إن أجريت حصادًا عن مشاركة المنتخب السعودي في كأس آسيا قطر 2023، ستطغى الأمور غير الفنية على الفنية، نعم! حتمًا سنتحدث عن ريمونتادا مواجهة عمان في الجولة الأولى، وعن روعة الأداء أمام كوريا الجنوبية في دور الـ16.

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لكن ستفرض تصريحات الإيطالي روبرتو مانشيني؛ المدير الفني للأخضر -الغريبة من نوعها- نفسها على ذلك الحصاد؛ فهو من بدأ البطولة باتهام ستة لاعبين بالتمرد، وتبعها باستبعاد السعودية من التتويج باللقب، واختتمها بـ"الهروب" قبل نهاية مواجهة كوريا الجنوبية.

وبعيدًا عن جدل مانشيو، هناك جدل من نوع آخر بطله هو المدافع علي البليهي، الذي دائمًا ما يكون علامة فارقة "جدليًا" في أي حدث يشارك به، فهو من يخطف الأنظار بمواقفه "الاستفزازية" داخل المستطيل الأخضر مع لاعبي الخصم.

وفي كأس آسيا قطر 2023، للبليهي حصاد خاص به على مختلف الجوانب، نستعرض أبرزه في السطور التالية..