"أشعر وكأنني في الجنة!" - نجم نوتنغهام فورست أولا أينا يسخر من شعار فنربخشة "مرحبًا بكم في الجحيم" بعد فوزه في الدوري الأوروبي
أينا في فنر
فاز فورست بنتيجة 3-0 في ملعب فنربخشة الذي يشبه القدر المغلي، لكن آينا لم يقتنع بادعاءهم بأنهم تم الترحيب بهم في الجحيم.
وكتب على X: "جئنا إلى اسطنبول، وقالوا لنا 'مرحبًا بكم في الجحيم'، فقلت... كان الأمر أشبه بالجنة".
أهداف جيسوس وموريلو وجيبس-وايت أعطت فريق فيتور بيريرا أسبقية كبيرة قبل مباراة الإياب، على الرغم من أننا ما زلنا في منتصف الطريق بالطبع.
بداية بيريرا الجيدة
أشرف بيريرا على أول مباراة له كمدرب لفريق فورست في الدوري الأوروبي، وقاد الفريق إلى فوز مذهل.
وفي تصريح له بعد المباراة، قال: "كانت لدينا فرصة لتسجيل هدفين آخرين. كانت نتيجة جيدة جدًا. نحن في منتصف الموسم فقط، وعلينا أن نحافظ على ثباتنا، فالجدول الزمني مزدحم وصعب.
"يجب أن يكون الجميع مستعدًا لمساعدة الفريق. هذا ما أطلبه منهم.
"أدركت قبل مجيئي أن اللاعبين يتمتعون بقدرات عالية. إنهم بحاجة إلى نتائج، لكنهم بحاجة أيضًا إلى الاستمتاع باللعب.
إذا استمتعوا بطريقة لعبهم، يمكنهم الوصول إلى مستوى عالٍ. يحتاجون إلى التنظيم والثقة. طلبت منهم التعبير عن أنفسهم على أرض الملعب. وقد فعلوا ذلك".
بيريرا يؤثر على اللاعبين
أعرب جيبس-وايت عن سعادته بأداء فورست، مضيفًا: "شعرت أننا كنا نتمتع بهوية حقيقية على أرض الملعب. دافعنا جيدًا وخلقنا العديد من الفرص"، قال لاعب خط وسط منتخب إنجلترا.
رسالته لنا هي أننا سنكون ذوي هوية حقيقية في طريقة لعبنا ودفاعنا كفريق. لقد تقبلنا جميعًا ما يريده على الفور.
"الأمر يتعلق بالتعلم من بعضنا البعض والتعامل مع كل مباراة على حدة. كنا بحاجة إلى شباك نظيفة وكنا بحاجة إلى فوز، وبدا اليوم وكأنه اللحظة المثالية.
لقد مررنا بفترة صعبة، والثقة هي الشيء الأهم، وستعزز الليلة ثقتنا. علينا فقط أن نبقى معًا وأن نكون الفريق الأكثر اكتمالًا".
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يحتل فورست حالياً المركز 17 في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة صعبة ضد ليفربول في نهاية هذا الأسبوع.
