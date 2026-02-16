وصل زينشينكو إلى أياكس بعد أن تم إنهاء عقد إعارته لمدة موسم كامل مع نوتنغهام فورست قبل الأوان. وقع المدافع عقدًا مع فريق إيرديفيسي حتى نهاية الموسم، لكنه تعرض لإصابة في الركبة بعد دقيقتين ونصف فقط من ظهوره الأول مع فريقه الجديد في مباراة على أرضه مساء السبت. وأكد النادي الآن أن زينشينكو سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الموسم. وجاء في بيان: "سيغيب أولكسندر زينشينكو لفترة طويلة. تعرض المدافع لإصابة في الركبة نهاية الأسبوع الماضي في الدقائق الأولى من المباراة على أرضه مع فورتونا سيتارد في ملعب يوهان كرويف أرينا. وأظهر الفحص في المستشفى أنه بحاجة إلى عملية جراحية. وستجرى العملية في المستقبل القريب. وسيخضع اللاعب الأوكراني الدولي البالغ من العمر 29 عامًا لفترة إعادة تأهيل طويلة، مما يعني أنه لن يلعب مرة أخرى هذا الموسم".