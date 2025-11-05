أشرف حكيمي يتجنب السيناريو الأسوأ بعد إصابته .. ويمنح منتخب المغرب أملًا من جديد!

منذ انضمامه إلى صفوف نادي باريس سان جيرمان في صيف عام 2021 قادمًا من إنتر الإيطالي، أثبت النجم المغربي أشرف حكيمي أنه أحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الباريسي، وواحد من أفضل الأظهرة في العالم.
وبفضل سرعته الفائقة، وقدرته على التحول السريع بين الدفاع والهجوم، أصبح حكيمي عنصرًا لا غنى عنه في منظومة المدرب لويس إنريكي، حيث يجمع بين القوة البدنية والانضباط التكتيكي والمهارة الفنية العالية.
وخلال مواسمه الأربعة مع باريس سان جيرمان، شارك حكيمي في 189 مباراة رسمية، سجل خلالها 27 هدفًا وقدم 38 تمريرة حاسمة، ليصل مجموع مساهماته التهديفية إلى 65 مساهمة مباشرة، وهو رقم مذهل بالنسبة للاعب في مركز الظهير الأيمن.
وفي موسم 2024–2025، وصفته صحيفة "ليكيب" الفرنسية بأنه "آلة لا تتوقف"، بعدما شارك في 66 مباراة مع النادي والمنتخب، وهو رقم قياسي يعكس قدرته البدنية الفائقة واستمرارية الأداء على أعلى مستوى.
وقد ساهم بشكل مباشر في تتويج الفريق بعدة ألقاب، أبرزها الدوري الفرنسي أربع مرات، كأس فرنسا مرتين، كأس السوبر الفرنسي ثلاث مرات، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي، مما يعكس تأثيره الكبير في المباريات الحاسمة والمنافسات القارية.
ومع كل مباراة يخوضها، يثبت حكيمي أنه ليس مجرد لاعب في باريس سان جيرمان، بل هو أحد أعمدته الأساسية وصاحب تأثير حاسم في نتائج الفريق.