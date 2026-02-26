Getty
"أشاهد برنامج Love Island أثناء الرحلة!" - اللاعبة الجديدة في فريق Lionesses، بوبي باتينسون، تكشف سبب عدم ردها على مكالمة سارينا ويجمان بعد حصولها على أول دعوة للانضمام إلى منتخب إنجلترا الأول
الإصابات مستمرة: المنتخب النسائي يفتقد لاعبات أساسيات في تصفيات كأس العالم
تمكنت إنجلترا من استعادة العديد من اللاعبات للمباريات المقررة الأسبوع المقبل، بعد أن غابت العديد من الأسماء البارزة عن المباريات الودية التي أعقبت فوزها ببطولة يورو 2025 الصيف الماضي. ليه ويليامسون ولورين جيمس وهانا هامبتون من بين اللاعبات اللواتي غبن عن آخر مباراتين للأسودات العام الماضي، ويمكنهن العودة إلى صفوف الفريق مع انطلاق حملة التصفيات المؤهلة لكأس العالم، لكن الأخبار ليست كلها جيدة.
بالإضافة إلى إيلا تون وبيث ميد، لا تزال لاعبة الظهير الأيسر في تشيلسي نيام تشارلز خارج التشكيلة، ومع عودة زميلتيها في الظهير لوسي برونز وتايلور هيندز للتو إلى الملاعب، قررت ويجمان ضم وجه جديد لتعزيز هذا المركز في باتينسون - على الرغم من أن مدافعة لندن سيتي لم تستجب في البداية للدعوة، كما كشفت الآن.
مشاهدة برنامج Love Island على متن الطائرة! لماذا غاب باتينسون عن استدعاء ويجمان للمنتخب الإنجليزي
في حديثها مع الصحفيين هذا الأسبوع بعد حصولها على أول استدعاء للمنتخب الإنجليزي الأول، سُئلت باتينسون عن مكانها وماذا كانت تفعل عندما رن الهاتف لإبلاغها بالخبر. قالت: "كنت في الواقع على متن طائرة. أشعر أن كل شخص لديه قصة عندما يتعلق الأمر بهذا الأمر، لكنني كنت في الواقع على متن طائرة، لذا فاتني الاتصال. عندما هبطت، رأيت المكالمة الفائتة ورسالة من سارينا تطلب مني معاودة الاتصال بها.
"لذا، من الواضح أنك يمكنك أن تتخيل أن الأشخاص الذين كانوا بجواري ربما كانوا يعتقدون أنني كنت أسترخي وأشاهد برنامج Love Island أثناء الرحلة. وعندما هبطت الطائرة، قلت: "يا إلهي". كان الأمر متوتراً، بالطبع، في انتظار أن ينزل الجميع من الطائرة. كنت أفكر، "أرجوك، هيا، أحضري أغراضك"، ولكن بعد ذلك دخلت المطار، واتصلت بها، وأنا فخور جدًا. كانت تهنئني وتدعوني إلى المخيم".
مستقبل واعد: طريق باتينسون إلى أول استدعاء له للمنتخب الإنجليزي
باتينسون ليست غريبة على ويجمان وفريقها. كانت اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا تشارك بانتظام في منتخبات إنجلترا للشباب في بداية مسيرتها، وكانت تلعب مع منتخب تحت 23 عامًا حتى عام 2024، بعد أن لعبت في جميع المستويات قبل ذلك. كما كانت لاعبة أساسية في الدوري الممتاز للسيدات، حيث لعبت بانتظام مع بريستول سيتي وإيفرتون وبرايتون قبل أن تنضم إلى لندن سيتي، بعد أن انطلقت مع سندرلاند وانتقلت إلى مانشستر سيتي عندما كانت مراهقة.
لذا، نظرًا لغياب تشارلز وقلة وقت اللعب الذي حظيت به هيندز مؤخرًا، مما يعني أن خيارات إنجلترا في مركز الظهير الأيسر محدودة في هذا المعسكر، فمن المنطقي أن تلجأ ويجمان إلى باتينسون وتمنحها فرصة لإظهار ما يمكنها فعله، بعد أن استمتعت بسلسلة من المباريات الأساسية مع لندن سيتي في الأسابيع الأخيرة بعد إصابة تعرضت لها في بداية الموسم.
ما الذي يمكن أن يقدمه باتينسون للأسودات؟ ويجمان تختار السمات التي "تحبها حقًا"
وقد أعجبت ويجمان بما شاهدته من باتينسون منذ بداية العام، وعندما أعلنت عن تشكيلتها الأسبوع الماضي، اختارت بعض السمات التي تعجبها في لعب اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا وترغب في رؤيتها في بيئة إنجلترا.
وقالت مدربة فريق Lionesses: "لقد تابعناها لفترة طويلة". "إنها في حالة بدنية جيدة منذ فترة، وقد لعبت وأعتقد أنها قدمت أداءً جيدًا للغاية مع لندن سيتي ليونيس. إنها لاعبة ظهير أيسر، نشطة للغاية، وتغطي الجناح بأكمله، وتأخذ الكثير من المبادرات، وما يعجبني أيضًا هو أنها عندما تكون في حوزتها الكرة، فإنها تريد حقًا اللعب في الأمام. كما أنها نشطة للغاية".
باتينسون حريصة على إظهار كل ذلك مع أي فرصة تحصل عليها الأسبوع المقبل، مضيفة: "أنا أدرك تمامًا أن هناك لاعبات رائعات في هذا الفريق، لكنني أريد أن أضيف قوتي إلى الفريق. أريد أن أضيف ما أستطيع. من الواضح أن هذه هي الخطوة الأولى، الحصول على الدعوة، لكنني لا أريدها أن تكون الأخيرة. أريد أن أتعلم الكثير. هناك بعض اللاعبات الكبيرات والموهوبات في المجموعة. [أريد] أن أتعلم من القائدات من حولي وأن أستمتع بذلك، والأهم من ذلك، أن أعبر عن قوتي على أرض الملعب".
