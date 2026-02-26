"أشاهد برنامج Love Island أثناء الرحلة!" - اللاعبة الجديدة في فريق Lionesses، بوبي باتينسون، تكشف سبب عدم ردها على مكالمة سارينا ويجمان بعد حصولها على أول دعوة للانضمام إلى منتخب إنجلترا الأول

وقد أعجبت ويجمان بما شاهدته من باتينسون منذ بداية العام، وعندما أعلنت عن تشكيلتها الأسبوع الماضي، اختارت بعض السمات التي تعجبها في لعب اللاعبة البالغة من العمر 25 عامًا وترغب في رؤيتها في بيئة إنجلترا.

وقالت مدربة فريق Lionesses: "لقد تابعناها لفترة طويلة". "إنها في حالة بدنية جيدة منذ فترة، وقد لعبت وأعتقد أنها قدمت أداءً جيدًا للغاية مع لندن سيتي ليونيس. إنها لاعبة ظهير أيسر، نشطة للغاية، وتغطي الجناح بأكمله، وتأخذ الكثير من المبادرات، وما يعجبني أيضًا هو أنها عندما تكون في حوزتها الكرة، فإنها تريد حقًا اللعب في الأمام. كما أنها نشطة للغاية".

باتينسون حريصة على إظهار كل ذلك مع أي فرصة تحصل عليها الأسبوع المقبل، مضيفة: "أنا أدرك تمامًا أن هناك لاعبات رائعات في هذا الفريق، لكنني أريد أن أضيف قوتي إلى الفريق. أريد أن أضيف ما أستطيع. من الواضح أن هذه هي الخطوة الأولى، الحصول على الدعوة، لكنني لا أريدها أن تكون الأخيرة. أريد أن أتعلم الكثير. هناك بعض اللاعبات الكبيرات والموهوبات في المجموعة. [أريد] أن أتعلم من القائدات من حولي وأن أستمتع بذلك، والأهم من ذلك، أن أعبر عن قوتي على أرض الملعب".