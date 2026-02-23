"أسوأ مباراة لعبناها" - أرن سلوت الغاضب يعترف بأن "حصلنا على أكثر مما نستحق" بعد فوز ليفربول الساحق على نوتنغهام فورست

وقال سلوت خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة: "كان الشوط الأول سيئًا للغاية، وأعتقد أنه أسوأ شوط لعبناه حتى الآن. لكن الشوط الثاني كان أفضل بكثير، حيث سيطرنا على المباراة بشكل أكبر". الأداء، خاصة في الشوط الأول، لم يكن جيدًا كما كان في كثير من المرات هذا الموسم. لكننا كنا في الجانب الخاسر من النتيجة بعد أداء جيد في كثير من المرات، وأعتقد أننا حصلنا اليوم على أكثر مما نستحق. التعادل كان سيكون نتيجة أكثر عدلاً من فوزنا.

[أخبرتهم في الشوط الأول] أن هذا كان أسوأ شوط أول لعبناه. لكننا دافعنا عن منطقتنا بشكل جيد للغاية، وهذا هو السبب في أن النتيجة كانت لا تزال صفر-صفر. على الرغم من أن فورست كان الفريق الأفضل وأجبرنا على التراجع، إلا أننا دافعنا بشكل جيد للغاية في منطقتنا، في رأيي. كان علينا الدفاع عن العديد من الكرات الثابتة طوال المباراة، خاصة في الشوط الأول، لذا إذا تمكنا من نقل هذه العقلية إلى الملعب بأكمله، مع تحسين بعض الأمور في التعامل مع الكرة وربما عدم فقدان كل كرة نلمسها، لأن هذا ما حدث تقريبًا، فإنك تعلم أن هؤلاء اللاعبين يمكنهم تقديم أداء أفضل".