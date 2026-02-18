Goal.com
Chloe Kelly Arsenal GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

أسطورة فريق Lionesses، كلوي كيلي، لا تزال قادرة على إنقاذ موسمها الذي أثرت عليه الإصابات، مع عودة بطلة إنجلترا في بطولة أمم أوروبا إلى صفوف أرسنال في المرحلة الأخيرة من الموسم

مع اقتراب موسم 2025-26، لم يكن هناك سوى القليل - إن وجدوا - ممن يتمتعون بنفس الزخم الذي كانت تتمتع به كلوي كيلي. كانت كيلي بطلة فريق Lionesses في الصيف، حيث سجلت ركلة الجزاء التي منحت الفريق لقب بطولة أوروبا 2025، بعد أن قدمت أداءً رائعًا في ربع النهائي ونصف النهائي، مما أدى إلى وصول إنجلترا إلى المباراة النهائية التي حسمت اللقب مع إسبانيا. وبعد أن ضمنت انتقالها الدائم إلى أرسنال بعد كل ذلك، وساعدت فريق المدفعجية على الفوز بدوري أبطال أوروبا في مايو أثناء فترة إعارتها، شعرت كيلي بأنها مستعدة لموسم كبير.

حتى الآن، لم تسر الأمور على هذا النحو. فقد حدّت الإصابات من مشاركة كيلي بشكل كبير، حيث لم تتمكن من المشاركة سوى في مباراة واحدة في الدوري الممتاز للسيدات حتى الآن هذا الموسم. في الواقع، عندما بدا أنها تكتسب بعض الزخم قبل العطلة الشتوية، اضطرت إلى الخروج من الملعب بسبب مشكلة في الركبة بعد 23 دقيقة من فوز إنجلترا على غانا.

لكن يوم الأربعاء الماضي، تمكنت كيلي من المشاركة لأول مرة منذ فترة التوقف الدولية في ديسمبر، وبدت في أفضل حالاتها في فوز أرسنال 4-0 على OH Leuven، وهو نتيجة كفلت تقريبًا مكان الغانرز في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا. نأمل أن يكون هذا بداية نهاية رائعة للموسم بالنسبة للاعبة التي دخلت هذه الحملة تحت أنظار الكثيرين، لكنها لم تظهر بعد قدراتها في حسم المباريات والفوز باللقب.

  • Chloe Kelly Arsenal Women UWCL trophy 2024-25Getty Images

    وقت الذروة

    في مثل هذا الوقت من العام الماضي، بدأت كيلي تثبت وجودها في عام 2025 الذي سيكون عامًا مهمًا لها ولناديها وبلدها. بعد أن حصلت على إعارة من مانشستر سيتي الذي كان يمر بمرحلة صعبة، ظهرت كيلي للمرة الثانية مع نادي طفولتها أرسنال في ديربي شمال لندن في 16 فبراير، مما سمح لها بالانضمام إلى منتخب إنجلترا الذي كانت قد غابته في فترة التوقف الدولية لذلك الشهر.

    بعد أسبوعين، سجلت كيلي هدفًا وصنعت تمريرة حاسمة في أول مباراة لها في الدوري الإنجليزي للسيدات منذ ما يقرب من خمسة أشهر، مما أدى إلى انطلاقة رائعة للاعبة التي لم تشارك سوى قليلاً في المباريات خلال النصف الأول من الموسم. ساعدت هدفين وخمس تمريرات حاسمة في آخر 12 مباراة لأرسنال في حسم تأهل الفريق إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، والأهم من ذلك، الفوز بلقب البطولة الأوروبية في مايو.

  • England v Spain - UEFA Women's EURO 2025 FinalGetty Images Sport

    صيف كبير آخر

    نظرًا للطريقة التي انتهى بها موسمها، وتاريخها الحافل بتحقيق إنجازات كبيرة لإنجلترا على مر السنين، فربما لا يكون من المستغرب أن تحتل كيلي مركز الصدارة عند انطلاق يورو 2025، على الرغم من أنها لم تبدأ أي مباراة مع فريق Lionesses. قدمت الجناح هدفًا أو تمريرة حاسمة في جميع مباريات فريقها في الأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى تسجيلها في كلتا ركلات الترجيح التي فازت بها إنجلترا، حيث احتفظ فريق سارينا ويجمان بلقبه من عام 2022 - والذي حسمته أيضًا هدف كيلي.

    وقالت ويجمان عن كيلي بعد أن حسمت ركلتها الترجيحية النتيجة في المباراة النهائية ضد إسبانيا: "إنها تحب هذه اللحظات. إنها تريد حقًا تنفيذ ركلة الجزاء. إن قدرتها على تسجيل تلك الركلة تحت هذا الضغط أمر مثير للإعجاب للغاية".

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    مشاكل الإصابات

    كان كل شيء جاهزًا لكي تستمر كيلي في هذا الزخم خلال موسم 2025-26، بعد عودتها إلى أرسنال بشكل دائم، واستعادة مكانها في التشكيلة الأساسية، والعودة إلى المشاركة في المباريات مع ناديها ومنتخب بلادها. لكن الأمور لم تسر على هذا النحو.

    غابت كيلي عن مباراة في وست هام في بداية الموسم بسبب إصابة، وظلت ترتدي ضمادة واضحة على ركبتها اليمنى لعدة أسابيع بعد ذلك، ولم تكن في أفضل حالاتها أثناء تعافيها من الإصابة، حيث سجلت هدفين فقط وثلاث تمريرات حاسمة في 12 مباراة قبل أن تضطر إلى الخروج في المباراة الأخيرة لإنجلترا في 2025.

    ثم قضت الجناح ما يقرب من شهرين على مقاعد البدلاء، وعادت في الوقت المناسب لتشارك في فوز أرسنال بكأس FIFA للسيدات في نهاية يناير.

  • Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    العودة التي طال انتظارها

    لكن الخبر السار هو أن كيلي عادت الآن، في الوقت المناسب تمامًا لتلك المباريات الكبيرة التي يبدو أنها تستمتع بها أكثر من غيرها. لقد عملت الجناح ببطء ولكن بثبات على زيادة دقائق لعبها خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث شاركت كبديلة ضد AS FAR وكورينثيانز ومانشستر سيتي قبل أن تبدأ في لوفين، حيث بدت حادة بشكل مدهش بالنظر إلى الوقت الذي قضته على مقاعد البدلاء.

    لعبت كيلي لمدة ساعة في بلجيكا قبل أن تحل محلها أليسيا روسو، وأثارت إعجاب الجميع، لا سيما بتمريرتها المثالية التي أسفرت عن هدف أوليفيا سميث. كانت تلك واحدة من ثلاث تمريرات دقيقة قامت بها نجمة إنجلترا - وهو رقم لم يتفوق عليه سوى كاتي ماكابي بأربع تمريرات، والتي استغرقت 90 دقيقة كاملة لتسجيلها. كانت تمريرات كيلي دقيقة، ولعبها إيجابيًا، كما كان أداءها الدفاعي قويًا أيضًا في فوز ساحق.

    وقالت بعد المباراة: "أشعر أنني بحالة جيدة حقًا، فأنا أكتسب خبرة في اللعب، وأكتسب زخمًا، وأتخلص من الصدأ".

  • Lotte Wubben-Moy Chloe Kelly Arsenal Women 2025-26Getty Images

    بناء الزخم

    على الرغم من تأجيل رحلة أرسنال إلى برايتون يوم الأحد، إلا أن كيلي لديه مباراتان مهمتان قبل فترة التوقف الدولية القادمة ليواصل بناء تلك الدقائق والزخم. يستضيف الغانرز يوم الأربعاء فريق لوفين في مباراة الإياب من تصفيات دوري أبطال أوروبا، ثم يستقبلون فريق بريستول سيتي من الدرجة الثانية في شمال لندن في نهاية الأسبوع، في كأس الاتحاد الإنجليزي. سيكون بطل أوروبا المرشح الأوفر حظًا في كلتا المباراتين، مما يمنح كيلي فرصة للعودة إلى أفضل مستوياتها دون ضغوط كبيرة.

    كما أن عودتها جاءت في وقت مثالي بالنسبة لإنجلترا، نظراً لأن فريق "الأسود" سيخوض فترة التوقف الدولية المقبلة، التي تبدأ بعد نهاية أسبوع كأس الاتحاد الإنجليزي، بدون كل من إيلا تون وبيث ميد. قد تكون إبداعية كيلي عاملاً حاسماً في مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم ضد أوكرانيا وأيسلندا، اللتين من المتوقع أن تتراجعان إلى الخلف وتصعبان المهمة على هجوم إنجلترا.

  • Chloe Kelly England Women 2025Getty Images

    جاهز للتألق

    بعد ذلك، ستتوالى المباريات المهمة بسرعة. ما لم يحقق لوفين إنجازاً مذهلاً يوم الأربعاء، فإن أرسنال سيخوض مباراة ذهاب وإياب في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد تشيلسي في غضون بضعة أسابيع، ومن المتوقع أن يشارك الغانرز أيضاً في دور الثمانية من كأس الاتحاد الإنجليزي. في الوقت نفسه، تعتبر كل مباراة في دوري كرة القدم النسائية الإنجليزي مهمة للغاية نظراً لضراوة المنافسة على التأهل إلى البطولات الأوروبية. بعد تأجيل رحلتهم إلى برايتون يوم الأحد، أصبح آرسنال الآن على بعد أربع نقاط من تشيلسي في المركز الثالث والأخير المؤهل لدوري أبطال أوروبا للسيدات، على الرغم من أن لديهم مباراتين مؤجلتين.

    لحسن الحظ، يمتلك أرسنال في كيلي لاعبة تزدهر في مثل هذه اللحظات، ولديهم فرصة جيدة لإعادتها إلى مستواها في الوقت المناسب.

    وقالت رينيه سليجرز، مدربة آرسنال، عن الجناح عند عودتها إلى الملاعب في نهاية الشهر الماضي: "لقد افتقدناها. إنها متعطشة للعب، ومتفانية للغاية، ويمكنك أن ترى ذلك على أرض الملعب أيضًا. كانت تريد العودة وإحداث تأثير على الفريق. يمكنك أن تشعر بهذه الرغبة، لذا من الجيد جدًا لنا كفريق أن تعود كلوي".

    ذلك لأنها لاعبة لا تقرر نتائج المباريات فحسب، بل تقرر نتائج المباريات الكبرى. يعرف ذلك أرسنال، وتعرف ذلك إنجلترا، ويأمل كل من النادي والمنتخب أن تثبت كيلي ذلك مرة أخرى قبل نهاية موسم صعب حتى الآن لأسباب خارجة عن إرادتها.

