أسطورة توتنهام ينتقد قائد أرسنال لرد فعله "غير الصحيح" على تعادل فريقه مع ولفرهامبتون
غانرز مصدومون بعودة وولفز المتأخرة
بدا فريق ميكيل أرتيتا في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط روتينية في مولينوكس، حيث كان متقدماً بفارق هدفين مريحين على فريق يحتل المركز الأخير في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن انهياراً كارثياً في الدقائق الأخيرة أدى إلى خسارة الفريق اللندني لتقدمه، حيث سجل هوغو بوينو وتوم إيدوزي هدفين منحوا وولفز نقطة غير متوقعة.
تعد هذه النتيجة ضربة قوية لطموحات أرسنال في الفوز باللقب، وتمنح مانشستر سيتي دفعة قوية في سباق اللقب، حيث يتأخر فريق بيب جوارديولا بخمس نقاط مع مباراة مؤجلة. تركت طبيعة التعادل فريق الغانرز في حالة من الصدمة، خاصة بالنظر إلى سيطرته الكاملة على المباراة في الساعة الأولى قبل ظهور نقاط الضعف الدفاعية.
لم يخف قائد الفريق ساكا خيبة أمله بعد صافرة النهاية، واعترف بأن الأجواء في المعسكر قد تغيرت. وقال ساكا لشبكة سكاي سبورتس: "الجو [في غرفة الملابس] كئيب للغاية. أنا محبط للغاية من النتيجة، وخاصة من طريقة لعبنا في الشوط الثاني، فهي بعيدة كل البعد عن المستوى الذي وضعناه لأنفسنا هذا الموسم".
الهشاشة الذهنية تعود لتلقي بظلالها على سباق اللقب
التعادل يأتي في أعقاب سلسلة من النقاط المفقودة لرجال أرتاتا، الذين تعثروا أيضًا أمام برينتفورد الأسبوع الماضي. يعتقد هودل أن هذه النتائج تشير إلى تحول نفسي أعمق داخل الفريق، مما يشير إلى أن الثقة "السلطوية" التي ميزت أداءهم في بداية الموسم قد حلت محلها حالة واضحة من القلق.
بالنسبة لفريق شاب عانى من صعوبات في الوصول إلى خط النهاية في المواسم السابقة، تُعتبر هذه الانتكاسات المتتالية بمثابة اختبار حقيقي لنضجه. وأشار هودل إلى أن الثقة السابقة للفريق الذي كان يزعم "أننا سنفوز باللقب" قد حلت محلها مجموعة تبدو متشككة في قدراتها تحت أضواء النهاية المثيرة.
وأكد المدرب السابق لتوتنهام أن الضغط يقع الآن على عاتق اللاعبين للبقاء متحدين. وقال هودل لـ Premier League Productions: "أشاهد أرسنال وهو يواجه برينتفورد وولفز وأشعر أنهم بدأوا يشككون في أنفسهم. قبل بضعة أشهر لم يكونوا يفعلون ذلك... لكنهم يشككون في أنفسهم والآن هم تحت الضغط والأمر كله يتعلق بالعقلية".
هودل يشكك في سلوك القائد ساكا
بعد تحليل ما حدث، كان هودل دقيقًا في تقييمه لمقابلة ساكا بعد المباراة. في حين أشاد الكثيرون باللاعب الدولي الإنجليزي لصدقه بشأن أداء الفريق، جادل المحلل بأن لغة جسد القائد يجب أن توحي بمزيد من الثقة في أوقات الأزمات.
"هذا مثير للاهتمام، لأنه كان قائد الفريق الليلة"، علق هودل. "بالنسبة لي، كان صادقًا جدًا، صادقًا جدًا عندما قال إنهم بحاجة إلى تحسين أدائهم... إلخ إلخ إلخ. لكن سلوكه لم يكن صحيحًا بالنسبة لي. يجب أن يكون سلوكك أكثر إيجابية، كان سلوكه باهتًا جدًا، باهتًا جدًا".
ومع ذلك، ظل ساكا مركزًا على القضايا التكتيكية والقضايا المتعلقة بالزخم التي تواجه الفريق. وخلص الجناح إلى القول: "حان الوقت لنتأمل في الأداء الضعيف ونصلح المشاكل على الفور حتى نتمكن من العودة إلى الفوز بالمباريات والمضي قدمًا وبناء الزخم لأننا فقدنا ذلك قليلاً في الوقت الحالي".
عطلة نهاية أسبوع حاسمة للندنيين
أدى التعادل في مولينو إلى وضع أرسنال في موقف حرج حيث لم يعد بإمكانه تحمل أي هامش للخطأ. مع احتمال تحول الزخم لصالح منافسيه، يُنظر إلى المباريات القادمة على نطاق واسع على أنها المرحلة الحاسمة التي ستحدد ما إذا كان بإمكان الغانرز الحفاظ على تحديهم أم أن جهودهم الشاقة ستذهب سدى.
يواجه أرتيتا مهمة صعبة تتمثل في إزالة الشكوك التي تسللت إلى أذهان لاعبيه قبل المباراة القادمة. من المرجح أن يركز الجهاز الفني على الاستقرار الدفاعي وإعادة ضبط الحالة النفسية للاعبين لضمان ألا تتكرر حالات الانهيار في أواخر المباريات كما حدث في ويست ميدلاندز.
يجب على أرسنال الآن الاستعداد لمباراته التالية في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يواجه توتنهام في ديربي شمال لندن يوم الأحد، بعد يوم من مواجهة مانشستر سيتي لنيوكاسل.
