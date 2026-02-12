Getty Images Sport
أسطورة توتنهام يغادر المقابلة بعد رد سريع على سؤال حول توليه منصب المدير الفني
كيان يتحدث عن وظيفته في توتنهام
كين، الذي يشغل حاليًا منصب المدير الفني لفريق فيرينكفاروس، تم استجوابه على هامش الملعب حول منصب المدير الفني الشاغر بعد إقالة فرانك. بدا الأيرلندي منزعجًا من أسئلة الصحفيين وأجاب بإيجاز قبل أن يغادر المكان.
وقال: "لا يمكنني المساعدة في التكهنات"، وأنهى المقابلة بعد لحظات.
المهاجم السابق حريص على مواصلة تطوير نفسه
من المعلوم أن المدرب البالغ من العمر 45 عامًا غير مهتم بتولي المنصب بشكل مؤقت ولن يفكر في العودة إلا إذا عُرض عليه المنصب بشكل دائم.
لا يزال كين في مرحلة مبكرة نسبيًا من مسيرته التدريبية، لكنه بنى سيرة ذاتية متنوعة في هذا المجال. بدأ كلاعب ومدرب في نادي ATK في الهند قبل أن يعمل مساعدًا في منتخب جمهورية أيرلندا وميدلسبرو ولييدز يونايتد. ثم انتقل إلى منصب المدرب الرئيسي في مكابي تل أبيب، وفاز بلقب الدوري في موسمه الوحيد، ومنذ ذلك الحين تولى مسؤولية بطل الدوري المجري فيرينكفاروس، الذي يتنافس حاليًا في صدارة الترتيب المحلي.
كلاعب، لا يزال كين أحد أشهر الشخصيات الحديثة في توتنهام. خلال فترتين قضاهما في شمال لندن، سجل 91 هدفًا في أكثر من 200 مباراة وقاد الفريق كقائد خلال سنواته الأخيرة في النادي.
توتنهام حريص على إيجاد بديل سريع
يبحث توتنهام عن مدرب جديد بعد إقالة فرانك عقب الهزيمة أمام نيوكاسل، حيث يحتل الفريق مركزًا قريبًا من قاع جدول الدوري الإنجليزي الممتاز. ومن بين الأسماء المرتبطة بهذا المنصب روبرتو دي زيربي وجون هايتينجا وماوريسيو بوكيتينو، بينما تمت مناقشة اسم كين داخليًا أيضًا.
أيا كان من سيتولى المسؤولية، فسيرث فريقًا يعاني محليًا ولكنه لا يزال يشارك في المسابقات الأوروبية بعد تأهله من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
يتمتع توتنهام بفترة راحة طويلة قبل مواجهة أرسنال في ديربي شمال لندن يوم الأحد المقبل. ويأمل مسؤولو النادي في التوصل إلى حل لمشاكلهم الإدارية بحلول ذلك الوقت. ويُعتقد أن الخيار الأكثر ترجيحًا هو تعيين مدرب مؤقت، قبل البحث عن مدرب دائم في الصيف.
