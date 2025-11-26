وجّه أسطورة الكرة الإنجليزية آلان شيرار انتقادات لاذعة لدفاع نادي برشلونة، بعدما تلقّى الفريق هزيمة ثقيلة بثلاثة أهداف دون رد أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي أُقيم على ملعب ستامفورد بريدج وشهد تفوقًا كاملًا من الفريق اللندني على حامل لقب الدوري الإسباني.

وجاءت تصريحات شيرار لتزيد من حجم الأزمة الفنية التي يعيشها النادي الكتالوني هذا الموسم، خصوصًا على مستوى التنظيم الدفاعي الذي بدا هشًا ومترهلًا أمام الضغط والسرعات الإنجليزية.

ولم يُخفِ شيرار دهشته من الطريقة التي لعب بها برشلونة دفاعيًا، واصفًا ما شاهده بأنه "جنون كامل" وأن الفريق بدا بلا أي قدرة على قراءة تحركات لاعبي تشيلسي أو إغلاق المساحات خلف خط الدفاع.

وقال شيرار في تحليله لـ"أمازون برايم" بتعليق حاد: "تشيلسي يخترقهم في كل مرة، يكررون نفس الأخطاء، ويستقبلون نفس الكرات. لقد شاهدت الكثير من محاولات تطبيق مصيدة التسلل، لكن ما يفعله برشلونة الليلة هو جنون بكل معنى الكلمة".

وأضاف شيرار: "كأن هناك أربع دمى واقفة في الخط الخلفي، يسألون المهاجمين: كيف تريدون تسجيل الهدف؟ من الصعب جدًا أن أفهم كيف أصبح المرور بهذا الشكل السهل ممكنًا ضد فريق مثل برشلونة".

وشكّلت هذه التصريحات صدى واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبارها من أشد الانتقادات التي يوجهها النجم الإنجليزي المخضرم تجاه فريق أوروبي كبير في مناسبة رسمية.