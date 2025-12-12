بعد أزمة محمد صلاح .. أحمد السقا يوجه رسالة نارية لليفربول

الأيام القليلة الماضية شهدت أزمة كبيرة للنجم المصري محمد صلاح، مع العملاق الإنجليزي ليفربول، ومديره الفني الهولندي أرني سلوت.

صلاح خرج أمام وسائل الإعلام بعد نهاية مباراة ليفربول وليدز يونايتد، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"؛ للحديث عن وضعه داخل الفريق الأول، في الفترة الحالية.

وأكد صلاح أنه يُعيش وضعًا - لأول مرة - في مسيرته الكروية؛ يتمثّل في الجلوس على "دكة البدلاء"، لثلاث مباريات متتالية.

وأعرب الفرعون المصري عن غضبه بسبب هذا الوضع؛ كاشفًا عن أن إدارة ليفربول وعدته ببعض الأمور عند تجديد عقده مؤخرًا، ولكنها لم تنفذها.

أيضًا.. اعتبر محمد صلاح أن ليفربول يضعه كـ"كبش فداء"، لنتائج الفريق الأول السيئة في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ قائلًا: "أشعر أنهم يرمونني تحت الحافلة".

وواصل صلاح حديثه؛ بالإشارة إلى أن علاقة سلوت معه تغيّرت مؤخرًا، رغم أنه لم يكن هُناك أي مشاكل بينهما.

وألمح صلاح إلى أن مباراة ليفربول وبرايتون، في الجولة 16 من مسابقة الدوري الإنجليزي؛ ربما تكون الأخيرة له مع الريدز، قبل الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".

وفي أعقاب هذه التصريحات.. قرر سلوت استبعاد النجم المصري من قائمة مباراة ليفربول ضد مستضيفه إنتر الإيطالي، مساء يوم الثلاثاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

لكن الساعات الماضية شهدت انفراجة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول وسلوت؛ وذلك بعد جلسة جمعته بالمدير الفني الهولندي، انتهت بتأكيدات على ضمه إلى قائمة مباراة برايتون اليوم السبت.