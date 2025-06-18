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Fahad bin Nafel - Al Hilal FansGOAL AR / social gfx
أحمد فرهود

بعد مزاعم "تقليص صلاحياته" .. تدخل رفيع المستوى لحل أزمة عدم سفر فهد بن نافل مع الهلال إلى أمريكا

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حقائق جديدة في أزمة عدم سفر رئيس الهلال..

جدل كبير أثير في الأيام الماضية؛ بعد غياب فهد بن نافل، رئيس مجلس إدارة شركة نادي الهلال "غير الربحية"، عن التواجد مع بعثة الفريق الأول لكرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية.

الهلال يتواجد في الولايات المتحدة الأمريكية حاليًا - بدون ابن نافل -، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بـ"نظامها الجديد"؛ حيث يتواجد في "المجموعة الثامنة" إلى جانب ريال مدريد، رد بول سالزبورج وباتشوكا.

وتضاربت الأنباء بشأن سبب غياب ابن نافل؛ ما بين صعوبة حصوله على "تأشيرة" دخول الأراضي الأمريكية، واقتراب نهاية ولايته بقلعة الزعيم.

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