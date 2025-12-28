أعرب لامين يامال، موهبة برشلونة عن رغبته في بناء ومتابعة مسيرته الفريدة من نوعها مع تطور مسيرته المهنية، في حديثه بعد فوزه بجائزة أفضل مهاجم في حفل توزيع جوائز "جلوب سوكر"، قلل اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من أهمية المقارنات مع كريستيانو رونالدو، وأعلن أنه بما أن النجم البرتغالي العظيم اكتسب شهرة في عالم كرة القدم بفضل تميزه عن غيره، فإنه يأمل في أن يحذو حذوه مع اقترابه من الوصول إلى قمة هذا الرياضة.
"أريد طريقي الخاص".. يامال يرفض السير على خطى رونالدو ويكشف سر نجاح كريستيانو
يامال يتمسك بشخصيته
إذا كان مسيرته القصيرة حتى الآن هي المعيار الذي نستند إليه، فإن يامال يسير بالفعل على الطريق الصحيح لبناء مساره الفريد نحو القمة، حيث يواصل تحطيم الأرقام القياسية.
يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من بين أعظم المواهب الشابة في التاريخ، حيث حقق قبل بلوغه عامه الثامن عشر إنجازات تفوق ما حققه العديد من الأساطير قبله. بعد مشاركته وتسجيله أهدافًا في بطولة يورو 2024 وهو في سن 16 عامًا فقط، أصبح يامال أصغر لاعب على الإطلاق يحقق هذين الإنجازين قبل أن يفوز بالبطولة مع إسبانيا بعد أيام قليلة من بلوغه 17 عامًا.
بعد أقل من 18 شهرًا، احتل يامال مؤخرًا المركز الثاني في جائزة الكرة الذهبية 2025، وتوج الآن كأفضل مهاجم وحاصل على جائزة دييجو أرماندو مارادونا في نسخة هذا العام من جوائز "جلوب سوكر" في دبي. بينما حصل عثمانن ديمبيلي على لقب أفضل لاعب ليكمل عامًا رائعًا لمهاجم باريس سان جيرمان.
- AFP
يامال يرفض المقارنة
وفقًا لما ذكره الصحفي "فابريزيو رومانو" عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس"، فإن يامال قد قال بعد حصوله على جائزة أفضل مهاجم في الحفل: "من الأفضل ألا تقارن نفسك بأي شخص آخر، لاعبون مثل كريستيانو رونالدو حققوا ما حققوه لأنهم أرادوا أن يكونوا أنفسهم ولم يقارنوا أنفسهم بالآخرين، أريد أن أبني طريقي الخاص".
عام حاسم
كان يامال مرشحًا لجميع الجوائز الفردية الكبرى في عام 2025، ويُعتقد أنه سيكون منافسًا قويًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية وجائزة أفضل لاعب إذا واصل مسيرته الحالية وحقق المزيد من الإنجازات مع برشلونة وإسبانيا.
لم يفز برشلونة، المتصدر لدوري الدرجة الأولى الإسباني، بدوري أبطال أوروبا منذ عقد من الزمن، ومع اقتراب كأس العالم 2026، قد تكون المرحلة التالية من مسيرة يامال الفريدة والمرغوبة مرحلة أخرى لا تُنسى.
كتب المراهق في منشور على حسابه الشخصي عبر موقع "إنستاجرام" في سبتمبر بعد خسارته جائزة الكرة الذهبية لصالح ديمبيلي: "خطة الله مثالية، عليك أن تتسلق لتصل إلى القمة. سعيد بالفوز بجائزة كوبا مرتين وأهنئ ديمبيلي على الجائزة والموسم الرائع".
- AFP
الطريق لازال في بدايته
في حين أنه من الطبيعي مقارنة يامال بأمثال رونالدو وليونيل ميسي ومن سبقوهم، إلا أن نجم برشلونة الجديد أكد رغبته في أن يُعرف بشخصيته الخاصة، وأن يشق طريقه إلى القمة بطريقة لا مثيل لها.
يشعر اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا أنه لا يزال أمامه مجال كبير للتحسن والوصول إلى مستويات جديدة، وقد أظهر في مسيرته القصيرة حتى الآن أن صعوده السريع يصعب مقارنته بأي لاعب آخر. من المخيف التفكير في كل ما يمكن أن يحققه في المستقبل.