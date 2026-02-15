أرني سلوت يكشف عن "أكثر ما يعجبه حالياً" في محمد صلاح بعد إنهاء خلافه مع نجم ليفربول

أصبح مستقبل صلاح في ليفربول موضع شك في نوفمبر الماضي عندما ادعى أن علاقته مع سلوت قد انهارت. في مقابلة مثيرة أجريت بعد تعادل الفريق 3-3 مع ليدز، قال صلاح: "لا أصدق ذلك، أنا محبط للغاية. لقد بذلت الكثير من أجل هذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي.

الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.

تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن جلست على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات، لذا لا أستطيع القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت أتمتع بعلاقة جيدة مع المدرب، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".

ومع ذلك، منذ عودته من كأس الأمم الأفريقية في يناير، لعب صلاح سبع مباريات متتالية مع ليفربول، مما يشير إلى أن خلافه مع سلوت قد تم تجاوزه.