أرني سلوت يقول إنه لن يُطرد إذا فشل ليفربول في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا

وقد تناول سلوت التكهنات المتعلقة بمستقبله في أنفيلد، مؤكداً أن الخروج من المنافسة الأوروبية لا ينبغي أن يؤدي تلقائياً إلى إقالته. ويجد ليفربول نفسه حالياً في موقف حرج في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متأخراً بأربع نقاط عن تشيلسي وخمس نقاط عن مانشستر يونايتد في السباق على المراكز الخمسة الأولى قبل رحلة حاسمة إلى سندرلاند مساء الأربعاء.

نظرًا للإنفاق الهائل الذي قام به النادي في سوق الانتقالات الصيف الماضي، فإن الفشل في التأهل سيُعتبر كارثة. ومع ذلك، يعتقد سلوت أن مالكي النادي، Fenway Sports Group، والمدير الرياضي ريتشارد هيوز سيأخذون نظرة شاملة على الموسم. وأشار إلى موسم 2022-23 تحت قيادة يورغن كلوب، حيث حافظ النادي على ثقته بالمدرب الألماني على الرغم من عدم احتلاله مركزًا ضمن المراكز الأربعة الأولى، وهو قرار أرسى الأساس للفوز بلقب الدوري العشرين بعد عامين تحت قيادة سلوت نفسه.

وقال سلوت عندما سُئل عما إذا كان منصبه على المحك: "هذا سؤال صعب عليّ الإجابة عليه مرة أخرى لأنني لا أقرر مستقبلي". "الشيء الوحيد الذي أعرفه هو أن هذا حدث من قبل، مؤخرًا، ولم يؤثر على مستقبل ذلك المدرب. لكن هذا لا يضمن أي شيء، بالطبع.

بشكل عام، [مع] المدربين، خاصة في هذا النادي - ربما في مكان آخر يكون الأمر يتعلق بشكل أساسي، ولكن ليس حصريًا، بالنتائج - فإنهم ينظرون أيضًا إلى التقدم الذي يحققه اللاعبون، والتقدم الذي يحققه الفريق، وأحيانًا تؤخذ الظروف في الاعتبار".