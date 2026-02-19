AFP
أرني سلوت يقدم أخبارًا واعدة عن إصابة ألكسندر إيساك، بينما يستهدف مهاجم ليفربول العودة
خضع إيساك لعملية جراحية في ساقه وكاحله بعد تعرضه لكسور
كلف إيساك ليفربول رقماً قياسياً في سوق الانتقالات البريطانية بلغ 125 مليون جنيه إسترليني (168 مليون دولار) عندما انتقل إلى أنفيلد قادماً من نيوكاسل في صيف 2025. بعد وصوله إلى ميرسيسايد دون أن يخوض أي حملة تحضيرية للموسم، كان المهاجم البالغ من العمر 26 عاماً يحاول دائماً اللحاق بركب زملائه من حيث اللياقة البدنية.
انهار في النهاية عندما تعرض لتدخل عنيف من مدافع توتنهام ميكي فان دي فين. عانى إيساك من كسور في الساق والكاحل، مما أدى إلى خضوعه لعملية جراحية.
بعد قضاء شهرين على مقاعد البدلاء، عزز إيساك تعافيه بالعودة إلى التدريبات الخفيفة. سيتم إعادته إلى صفوف الفريق الأول تدريجياً، دون المخاطرة بشكل غير ضروري.
متى سيعود إيساك للعب مرة أخرى؟ تلميح حول موعد العودة
ومع ذلك، ألمح سلوت إلى أن العودة ستكون في غضون أسابيع قليلة، حيث قال للصحفيين: "لقد عاد أليكس إلى الملعب، ليس بحذاء كرة القدم، بل بحذاء الجري لأول مرة هذا الأسبوع، لذا سيستغرق الأمر بعض الوقت أيضًا.
"دعونا لا نحدد موعدًا لذلك، ولكن من الواضح أنه سيكون جاهزًا إذا سارت الأمور كما هو مخطط لها هذا الموسم. سيكون ذلك في نهاية مارس أو بداية أبريل، عندما نأمل أن يعود إلى المجموعة، ولكن هذا لا يعني أنه جاهز للعب، ناهيك عن بدء المباراة
"لا أعرف إن كنت أعلّمك شيئًا، لكن قبل أن يخرجوا إلى الملعب، لا يجلسون في السرير 24 ساعة في اليوم. يأتون إلى ملعب التدريب، ويقومون بتمارينهم في صالة الألعاب الرياضية وإعادة التأهيل.
"من الجيد له أن يذهب إلى الملعب، ومن الجيد لنا أن نراه هنا، لأنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به، لكنك تعلم كلاعب أنك تصل إلى المراحل النهائية من إعادة التأهيل. طالما أنك في صالة الألعاب الرياضية وليس في الملعب، فهذا ليس الجزء الأجمل.
"الخطوة التالية هي العمل مع الكرة، وهو ما يحبه كل لاعب أكثر من أي شيء آخر. الخطوة التالية هي الانضمام إلى المجموعة، ثم يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح جاهزًا للعب. لكن من الجيد أن إعادة التأهيل تسير على ما يرام - وهذا مدح له ولطاقمنا الطبي".
كم عدد الأهداف التي سجلها إيساك لصالح ليفربول؟
سجل إيساك ثلاثة أهداف فقط في 16 مباراة قبل إصابته، لكن ليفربول يتوقع أن يحقق السويدي عائدًا جيدًا بمجرد عودته إلى كامل لياقته.
ورد سلوت على سؤال حول ما إذا كان لاعب مثبت في الدوري الإنجليزي يحتاج إلى مزيد من الدعم ليقدم أفضل ما لديه: "أعتقد أنها كانت فترة صعبة للغاية بالنسبة له.
"عندما تنضم إلى نادٍ جديد، وعادةً ما تكون متحمسًا للغاية، وهو بالطبع كان كذلك، وتريد أن تظهر على الفور كل ما لديك من قدرات، لكن ذلك كان مستحيلًا.
"ربما لا أحد يفهم ذلك، ولكن إذا لم تتدرب لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر على مستوى جاد مع الفريق وكنت تلعب في هذه الدوري... في هذه الدوري، عليك أن تكون في أفضل حالاتك لتؤثر في مباراة كرة القدم.
"استغرق ذلك، كما كنا جميعًا نعلم، شهورًا قبل أن نتمكن من إحضاره إلى هناك لأنه لم يكن هناك موسم تحضيري، كانت هناك مباريات ومباريات ومباريات.
"لم يكن لدينا أي وقت للتدريب، لذلك كنا نعلم دائمًا أن الأمر سيستغرق وقتًا، ولهذا السبب هو محظوظ جدًا لأنه أصيب الآن، لأنني أعتقد أننا جميعًا رأينا من خلال هدفه ضد وست هام، ومن خلال هذا الهدف [ضد توتنهام]، أنه أصبح أقرب وأقرب إلى اللاعب الذي كان عليه في نيوكاسل".
ليفربول يطارد الألقاب ويهدف إلى إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى
قد يعود إيساك في الوقت المناسب مع وصول ليفربول إلى المرحلة الحاسمة من مساعيه في موسم 2025-26. لا يزال فريق سلوت في السباق على لقب كأس الاتحاد الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا، بينما يسعى أيضًا إلى احتلال مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى. سيعود الفريق إلى منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد عندما يزور نوتنغهام فورست.
