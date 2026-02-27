Getty
أرني سلوت يعلن عن إصابة خطيرة لفلوريان فيرتز، ونجم ليفربول سيغيب عن مباراة وست هام
ويرتز يعاني من آلام في الظهر
قال سلوت بعد أن استبعد ويرتز من خططه في سيتي جراوند أن المشكلة المعنية ليست "خطيرة للغاية"، حيث اشتكى لاعب الوسط الذي تبلغ قيمته 116 مليون جنيه إسترليني (156 مليون دولار) من آلام في الظهر. كان ليفربول يأمل في أن يتعافى اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا بسرعة.
لكن ذلك لم يحدث، حيث لا يزال اللاعب الدولي الألماني عالقًا على طاولة العلاج. لم يتم تحديد جدول زمني لبرنامج إعادة التأهيل الذي قد يستغرق أيامًا أو أسابيع حتى يكتمل. جيريمي فرينبونج متاح مرة أخرى للمشاركة في المباراة مع هاميرز، لكن هناك مخاوف واضحة بشأن لياقة ويرتز.
متى سيعود ويرتز؟ تحديث من Slot
عند تقديمه تحديثًا عن فريقه، قال سلوت للصحفيين: "تدرب جيريمي معنا عدة مرات هذا الأسبوع. لذا فهو جاهز للعب. لكنني لا أتوقع أن يكون فلوريان جاهزًا. هذا أمر مخيب للآمال. كل مرة لا يكون فيها لاعب جاهزًا للعب هي مخيبة للآمال، وهذا شيء لم أكن أتوقعه بعد الأسبوع الماضي".
وعندما سُئل عن موعد عودة فيرتز، أضاف سلوت: "في الوقت الحالي، لا أعرف. عادةً عندما أقول ذلك، أعرف بالفعل ولكنني لا أريد أن أشارك هذه المعلومة. لكن هذه المرة، بصراحة لا أعرف".
وتابع حديثه عن رؤية صانع الألعاب الألماني يتراجع في مرحلة من الموسم بدأ فيها في تقديم أفضل مستوياته - حيث سجل ستة أهداف في آخر 13 مباراة له: "إنه إنجاز كبير لفيرتز أن يظل لائقًا لفترة طويلة لأنه كان عليه أن يرتقي من المستوى الذي كان يلعب فيه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وليفربول.
"يقول الكثير عن عقليته ومعدل عمله أنه ظل لائقًا لفترة طويلة. إنه أمر مخيب للآمال بالنسبة له ولنا، لأنه لعب بشكل جيد جدًا مؤخرًا".
ممثلو فيرتز يخططون لانتقاله إلى ريال مدريد في المستقبل
وقد ساعد هذا الأداء في توضيح سبب استثمار ليفربول بشكل كبير في ويرتز خلال صيف 2025، حيث أصبحلفترة وجيزة أغلى لاعب في كرة القدم البريطانية قبل أن يفقد هذا الرقم القياسي لصالح زميله في النادي ألكسندر إيساك.
يعلق الريدز آمالًا كبيرة على فيرتز، وكذلك ممثلوه. فهم لا يزالون مقتنعين بأن هذا اللاعب المتميز سيظهر يومًا ما على رادار التعاقدات لريال مدريد، عملاق الدوري الإسباني. وقد أبدى سانتياغو برنابيو اهتمامه به عند توديعه باير ليفركوزن.
وكيل الأعمال فولكر شتروث كان الشخص الذي طرح تلك الأسئلة، وقد قال عن مستقبل فيرتز على المدى الطويل: "هذا الصيف، عندما كنا نناقش أمر بايرن وليفربول، اتصلت بـشابي ألونسو، الذي كان بالفعل في ريال مدريد، وأخبرته أنه يجب أن يأخذ فلوريان معه.
أخبرني أنه يريد ذلك حقًا، ولكن عليّ أن أذهب وأقابل فلورنتينو بيريز. وقد كتبت إلى بيريز. كتبت له أن لديّ اللاعب الذي يحتاجه. فلوريان فيرتز. ولكن حتى ريال مدريد لا يمكنه أن يفعل ما يريد، فله ميزانية محددة. لكنني لن أستسلم وأتمنى أن يلعب فلوريان يومًا ما لريال مدريد".
هل سيضمن ليفربول تأهله إلى دوري أبطال أوروبا؟
هذا أمر يمكن مناقشته في وقت لاحق، حيث يركز ليفربول حاليًا على السعي لتحقيق مركز ضمن المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز. وقال سلوت عن التنافس مع فرق مثل مانشستر يونايتد وتشيلسي على مراكز دوري أبطال أوروبا: "من وجهة نظري، هذه مباراة أخرى بالنسبة لنا ونحن لا نركز على الفرق الأخرى كما يقول جميع المدربين دائمًا. نحن نركز فقط على أنفسنا بشكل أساسي.
نحن نعلم أننا بحاجة إلى الفوز بالعديد من المباريات، لأن منافسينا على مراكز دوري أبطال أوروبا هم فرق جيدة جدًا أيضًا. الفوز بالعديد من المباريات، هذا هو ما نركز عليه. لا نركز كثيرًا على النقاط والفارق في النقاط، على الرغم من أننا على دراية بجدول الترتيب. هذا أمر مؤكد".
يحتل ليفربول المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، متساوياً في النقاط مع تشيلسي وبفارق ثلاث نقاط عن منافسه القديم مانشستر يونايتد. وهو على وشك معرفة منافسه في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.
