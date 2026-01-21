تصريحات تغضب الجمهور .. أرني سلوت: يريدون رحيلي بينما لم يتوج ليفربول بالدوري سوى مرتين خلال 30 عامًا!

سُئل سلوت عما إذا كان المشجعون قد بدأوا يفقدون الثقة فيه، فأجاب قناة TNT Sports قائلاً: "ألا يتوقع الناس أن يكون ذلك ممكناً بالنسبة لي؟ أن أحقق النجاح؟ هذا جديد بالنسبة لي، ولكن إذا كنت تعمل في هذا المنصب منذ عام ونصف وقد فزت بالفعل بدوري الدرجة الأولى، في حين أن النادي فاز به مرتين فقط في 30 عامًا، فإنني أتفاجأ بسماع ذلك. ولكن إذا كان هذا هو الوضع، فعليّ أن أتقبله.

"لقد جربت نفس الأشياء التي جربتها الموسم الماضي هذه المرة. في كل مرة كنا متأخرين بهدف، قمت بتبديلات هجومية، وحيثما أمكنني، ألعب بفريق هجومي قدر الإمكان. لا يمكنك لعب كرة قدم هجومية مع مقدار الاستحواذ على الكرة الذي لدينا. في بعض الأحيان، يكون الاستحواذ على الكرة بمقدار كبير عيبًا، لأن الناس يتوقعون المزيد من الكرة التي لديك. ولكن في اللحظة التي لا تكون فيها الكرة بحوزتك، عليك الضغط بقوة، لأنك مع كتلة دفاعية منخفضة، لا يكون لديك استحواذ على الكرة".

واستطرد: "الجميع في النادي، أنا والملاك، يعرفون ما يتعين علينا فعله من أجل اتخاذ الخطوة التالية في هذه المرحلة الانتقالية، لكن في بعض الأحيان نحتاج إلى القليل من الصبر".