صاحب الـ35 عاماً تسللت بعض الهفوات النادرة إلى مستواه هذا الموسم، في حين يجري ليفربول استثمار 60 مليون جنيه إسترليني (82 مليون دولار) في إمكانات الموهبة الفرنسية الشابة جيريمي جاكيه.
"لا نرغب في بث الذعر لديه" .. أرني سلوت يتحدث عن مستقبل فيرجيل فان دايك مع ليفربول
بديل فان دايك؟ متى ينتهي عقد المدافع الهولندي
تحرّك ليفربول في وقت متأخر من نافذة الانتقالات الشتوية للتعاقد مع قلب دفاع إضافي. وبينما كانت هناك منافسة على توقيع مرغوب بشدة من أمثال تشيلسي ومانشستر يونايتد، تمكن الريدز من حسم السباق لضم موهبة رين الشابة جاكيه.
يدرك أبطال الدوري الإنجليزي الممتاز الحاليون الحاجة إلى تجديد صفوفهم، لا سيما مع اقتراب إبراهيما كوناتي من الدخول في وضعية اللاعب الحر وكبر سن قائد الفريق فان دايك.
ومع ذلك، فإن سلوت واثق من أن مواطنه فان دايك، الذي كان جزءًا من منظومة الريدز منذ يناير 2018، قادر على توقيع عقد جديد مع ليفربول، إذ تمتد شروطه الحالية حتى صيف 2027.
- Getty
يرى سلوت مستقبلاً طويل الأمد لفان دايك في أنفيلد
قال سلوت عندما سُئل عمّا إذا كانت تحرّكات التعاقدات الأخيرة إشارة إلى أن فان دايك يجري استبداله: «كل ما يتم هنا لا يكون أبداً بدافع الذعر، بل يكون دائماً فكرة طويلة الأمد أو شيئاً جرى التفكير فيه منذ وقت طويل. بالطبع، نحن ندرك حقيقة أن فيرجيل لن يلعب لهذا النادي لعشر سنوات أخرى، لكنه يتبقى في عقده عام ونصف، لذا سيكون معنا طوال تلك الفترة وربما لفترة أطول إذا واصل الحفاظ على لياقته كما هو الآن. وكما قلت من قبل، يا له من إشادة له في هذا العمر أن يلعب كل ثلاثة أيام، ليس فقط لناديه بل أيضاً لمنتخب بلاده».
وأضاف: «نأمل أن يحافظ على لياقته كما هو لعدة سنوات، لكن هذا النادي ليس غبياً؛ نحن نعلم أنه في مكان ما خلال السنوات المقبلة ستكون هناك حياة من دون فيرجيل. ويمكنني أن أقول في كل مركز إن هذا النادي لا يفكر فقط على المدى القصير، بل في المستقبل المتوسط إلى الطويل في القرارات التي نتخذها».
فان دايك يواجه انتقادات من أسطورة هولندية
يدرك فان دايك أنه سيحتاج إلى رفع مستواه مرة أخرى من أجل تمديد بقائه في ليفربول، حيث قال الدولي الهولندي السابق الأيقوني رود خوليت لـ GamblingInsider عن تراجع غير معهود من قلب الدفاع المهيمن في موسم 2025-26: "لقد انتقدت فيرجيل فان دايك عدة مرات، لأنه قائد ليفربول. دعني أضعها بهذه الطريقة، إذا كانت هناك أوركسترا وعازف الكمان لا يؤدي جيدًا، فلن أصرخ في وجه عازف الكمان، بل سأشير بأصابعي إلى القائد. فهو يقف أمام العازفين وهو مسؤول عندما يحدث خطأ ما".
وتابع: "أُقدّر فان دايك تقديرًا عاليًا، لكنه ارتكب الكثير من الأخطاء هذا الموسم، مع الكثير من الهفوات الغريبة مثل لمسة اليد ضد آيندهوفن والركلة الخاطئة في بورنموث. هذه أمور لم أرها منه من قبل. آمل حقًا أن يرى فان دايك هذه الأخطاء ويتعامل معها، ويعرف أنه لم يكن يقدم مستوى جيدًا، وأن يستطيع العودة إلى أفضل مستوياته قريبًا".
- Getty/GOAL
سلوت متحمّس لصفقة التعاقد مع جاكيه مقابل 60 مليون جنيه إسترليني
لدى ليفربول بالفعل خليفة طويل الأمد لفان دايك، حيث يتحمّس سلوت لما سيضيفه الوافد المرتقب جاكيه إلى المجموعة، إذ من المقرر أن يُكمل ابن العشرين عامًا انتقاله الكبير إلى ميرسيسايد خلال الصيف.
وقال مدرب ليفربول: «الاتفاق مُرضٍ جدًا بالطبع. إنه موهبة كبيرة جدًا وربما أكثر من مجرد موهبة، لكننا نتحدث عن الموهبة بسبب سنّه. ثانيًا، لأننا لم نكن الوحيدين المهتمين به، لذا فهذا إطراء كبير للأشخاص الذين يعملون بجد شديد للتعاقد مع اللاعبين.
«جاكيه موهبة كبيرة جدًا ومثال آخر على النموذج الذي نتّبعه في هذا النادي - لاعبون صغار السن، موهوبون جدًا، أحيانًا في بداية مسيرتهم أو أحيانًا يكونون قد أمضوا بالفعل بضع سنوات في مسيرتهم، لكنهم دائمًا لاعبون شباب ويمكنهم تحسيننا على المدى القصير وأيضًا بالتأكيد على المدى الطويل. لقد تعاقدنا مع الكثير منهم مؤخرًا، وكما قلت مرات عديدة فإن مستقبل هذا النادي على المدى المتوسط إلى الطويل، وحتى على المدى القصير، في وضع جيد جدًا».
وسيأمل ليفربول أن يتوج بدوري أبطال أوروبا ليقدّمه لجاكيه عند وصوله، ولا يزال في سباق المنافسة على التتويج بلقب أوروبي آخر هذا الموسم. لكنه، مع ذلك، تراجع إلى المركز السادس في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قبل مواجهة حاسمة مع مانشستر سيتي يوم الأحد.