زهيرة عادل

"دائمًا موجود في موقع الجريمة" .. أرني سلوت يهاجم إبراهيما كوناتي وسط اشتعال خلافات ليفربول

المدافع الفرنسي يدخل دائرة الخلاف مع سلوت بعد محمد صلاح..

اعترف أرني سلوت، مدرب ليفربول، بأن إبراهيما كوناتي كان "متواجدًا بشكل مفرط في موقع الجريمة" هذا الموسم، حيث استمرت معاناة المدافع في المباراة الدرامية التي انتهت بالتعادل 3-3 مع ليدز يونايتد يوم السبت.

أهدر الريدز التقدم مرتين، ليخسروا المزيد من نقاط الدوري الإنجليزي الممتاز في إيلاند رود، حيث كان اللاعب الدولي الفرنسي مسؤولاً عن الخطأ في المرتين.

  • ليفربول كان في حالة جيدة بعد أن سجل إيكيتيكي هدفين سريعين

    بهدف العودة إلى طريق الانتصارات بعد تعادل الأربعاء 1-1 مع سندرلاند المتألق، تقدم ليفربول بهدفين في بداية الشوط الثاني ضد ليدز عندما سجل المهاجم هوجو إيكيتيكي هدفين سريعين.

    بعد أن لم يسجل أي هدف في الدوري منذ فوزه 2-1 على إيفرتون في ديربي ميرسيسايد في سبتمبر، سجل المهاجم السابق لفريق آينتراخت فرانكفورت وباريس سان جيرمان - الذي بدأ المباراة بدلاً من ألكساندر إيساك الذي جلس على مقاعد البدلاء - هدفين في دقيقتين.

    كوناتي يعاني مع خسارة الريدز للتقدم مرتين أمام ليدز

    ومع ذلك، بينما بدا ليفربول مسيطراً تماماً على مجريات المباراة، أعاد كوناتي ليدز إلى المباراة من ركلة جزاء بعد أن أسقط الجناح ويلفريد جنونتو داخل المنطقة.

    سجل المهاجم السابق لإيفرتون دومينيك كالفرت-لوين الركلة التالية، قبل أن يتراجع قلب دفاع الريدز كوناتي عن لاعب وسط ليدز أنطون ستاش، الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تغلبت على الحارس أليسون.

    مع اهتزاز ملعب إيلاند رود، أظهر ليفربول شخصية رائعة لاستعادة الزخم، حيث سجل دومينيك سوبوسلاي ما بدا أنه هدف الفوز المهم لفريقه بعد جريه المضني من وسط الملعب.

    لكن كوناتي بدا مخطئًا مرة أخرى في اللحظات الأخيرة من المباراة، حيث ابتعد عن الكرة عندما وصلت ركلة ركنية عميقة إلى لاعب وسط ليدز آو تاناكا، الذي سجل هدفه الثاني هذا الأسبوع في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع.

  • سلوت يعترف بأن كوناتي ارتكب عددًا من الأخطاء في موسم 2025-26

    في مؤتمره الصحفي بعد المباراة التي انتهت بنتيجة مخيبة للآمال، دافع مدرب ليفربول سلوت عن جهود كوناتي، لكنه اعترف بأن لاعب لايبزيج السابق كان في كثير من الأحيان السبب الرئيسي في الموسم الحافل بالأحداث لفريقه.

    وقال سلوت: "لسوء حظه [كوناتي]، فهو يقوم بالعديد من الأمور بشكل جيد، لكنه كان متواجدًا بشكل مفرط في مواقع الجرائم، اليوم، كان تدخله نابعًا من الجهد، فقد حاول بكل شيء لمنع التمريرة العرضية".

    مدرب ليفربول يقول إن غرفة الملابس في حالة "عدم تصديق" بعد تعادل ليدز

    وفي حديثه إلى قناة سكاي سبورتس بعد صافرة النهاية، أضاف الهولندي: "هناك شعور بعدم التصديق. أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد أو جيد جدًا خلال معظم أجزاء المباراة وتقدمنا 2-0. لا أعتقد أننا واجهنا أي مشاكل ولا أعتقد أننا منحناهم أي فرصة حتى اللحظة التي ارتكبنا فيها خطأ، والذي لم يكن حتى فرصة.

    "ثم أصبحت النتيجة 2-1، وبعد لحظات قليلة، سجلوا هدف التعادل 2-2 من أول فرصة أتيحت لهم. ثم تقدمنا [مرة أخرى] واعتقدنا أننا فعلنا ما يكفي للفوز بالمباراة، ولكن بعد ذلك أدت ضربة ثابتة إلى التعادل 3-3".

    وأضاف: "الأمر لا يتعلق بي. إنه يتعلق بنا، يتعلق بالجماهير. لقد عمل اللاعبون بجد، ثم استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة مرة أخرى - العاشر أو الحادي عشر هذا الموسم. إذا استقبلت هذا العدد الكبير من الأهداف، فلا يمكنك أن تكون في مركز أعلى من مركزنا في الجدول. لا أعتقد أننا استحقينا التعادل 3-3. استقبلنا هدفًا دون أن تحصل الفرقة الأخرى على فرصة. من الصعب جدًا لعب مباراة كرة قدم إذا لم تستقبل أي فرصة وتسجل هدفًا".

    سلوت واصل: "لا يمكننا إلا أن ننظر إلى أنفسنا لأننا نحن من نفعل ذلك. هذه هي الحالة التي نحن فيها".

    صلاح يقول إن العلاقة مع سلوت انتهت في مقابلة مثيرة

    على جانب آخر، بينما كان سلوت يعقد مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أجرى نجم ليفربول محمد صلاح مقابلة مثيرة للجدل قال فيها إن علاقته بالمدرب انتهت بعد أن تم وضعه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي ضد ليدز.

    في تصريحات مذهلة، يعتقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن سلوت "تخلى عنه" وأنه يخطط لتوديع المشجعين في مباراة الدوري يوم السبت المقبل ضد برايتون، حيث لا يزال النجم المصري غير متأكد من مستقبله في النادي.

    بعد لقاء برايتون، سيتوجه صلاح إلى معسكر مصر في كأس الأمم الإفريقية قبل انطلاق البطولة يوم الأحد 21 ديسمبر في المغرب.

    وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز"، قال: "أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.

    "تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت على علاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".

    مو أضاف: "أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أطفالي سيدعمونه دائمًا. أحب هذا النادي كثيرًا، وسأظل أحبه دائمًا. اتصلت بوالدتي أمس — لم تكونوا تعرفون ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف.

    "بالأمس قلت لوالديّ (تعالوا إلى مباراة برايتون). لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع بهذه المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس أفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".

    ليفربول يتطلع للعودة إلى طريق الانتصارات أمام إنتر يوم الثلاثاء

    قبل أن يتوجه صلاح إلى كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، يلتقي ليفربول مع عملاق الدوري الإيطالي إنتر في دوري أبطال أوروبا مساء الثلاثاء.

    ليفربول يحتل حالياً المركز الثامن في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل المركز الثالث عشر في ترتيب دوري أبطال أوروبا.

    في الوقت نفسه، يحتل إنتر بقيادة كريستيان كيفو المركز الرابع في الجدول بعد فوزه في أربع مباريات وخسارته في مباراة واحدة فقط من أصل خمس مباريات في مسابقة الأندية الأوروبية.

    كما يحتل الفريق صدارة الدوري الإيطالي، بعد أن حقق 10 انتصارات في 14 مباراة خاضها في الدوري هذا الموسم.

