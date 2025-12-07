"دائمًا موجود في موقع الجريمة" .. أرني سلوت يهاجم إبراهيما كوناتي وسط اشتعال خلافات ليفربول

على جانب آخر، بينما كان سلوت يعقد مؤتمره الصحفي بعد المباراة، أجرى نجم ليفربول محمد صلاح مقابلة مثيرة للجدل قال فيها إن علاقته بالمدرب انتهت بعد أن تم وضعه على مقاعد البدلاء للمباراة الثالثة على التوالي ضد ليدز.

في تصريحات مذهلة، يعتقد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا أن سلوت "تخلى عنه" وأنه يخطط لتوديع المشجعين في مباراة الدوري يوم السبت المقبل ضد برايتون، حيث لا يزال النجم المصري غير متأكد من مستقبله في النادي.

بعد لقاء برايتون، سيتوجه صلاح إلى معسكر مصر في كأس الأمم الإفريقية قبل انطلاق البطولة يوم الأحد 21 ديسمبر في المغرب.

وفي تصريحات نقلتها صحيفة "ذا تايمز"، قال: "أنا محبط للغاية. لقد قدمت الكثير لهذا النادي على مر السنين، وخاصة في الموسم الماضي. الآن أنا جالس على مقاعد البدلاء ولا أعرف السبب. يبدو أن النادي قد تخلّى عني. هذا هو شعوري. أعتقد أنه من الواضح جدًا أن هناك من أراد أن ألقي عليه كل اللوم.

"تلقيت الكثير من الوعود في الصيف، وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء منذ ثلاث مباريات، لذا لا يمكنني القول إنهم أوفوا بوعودهم. قلت مرات عديدة من قبل إنني كنت على علاقة جيدة مع المدير الفني، وفجأة لم تعد بيننا أي علاقة. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، حسبما أرى، أن هناك من لا يريدني في النادي".

مو أضاف: "أنا دائمًا أدعم هذا النادي. أطفالي سيدعمونه دائمًا. أحب هذا النادي كثيرًا، وسأظل أحبه دائمًا. اتصلت بوالدتي أمس — لم تكونوا تعرفون ما إذا كنت سأبدأ المباراة أم لا، لكنني كنت أعرف.

"بالأمس قلت لوالديّ (تعالوا إلى مباراة برايتون). لا أعرف ما إذا كنت سألعب أم لا، لكنني سأستمتع بها. في ذهني، سأستمتع بهذه المباراة لأنني لا أعرف ما الذي سيحدث الآن. سأكون في أنفيلد لأودع الجماهير وأذهب إلى كأس أفريقيا. لا أعرف ما الذي سيحدث عندما أكون هناك".