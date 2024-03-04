أرشي جراي .. طفل ليدز يونايتد الذي تفوق على نجوم تشيلسي وحظى باهتمام ليفربول!

من هو أرشي جراى "كنز" ليدز يونايتد؟

تم اختيار أرشي جراي، نجم فريق ليدز يونايتد الشاب والبالغ من العمر 17 عامًا، كأفضل لاعب في مباراة فريقه ضد تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزى.

وارتبط لاعب ليدز الشاب بالانتقال إلى ليفربول على الرغم أن الريدز يمتلكون المواهب الشابة، خاصة في خط الوسط حيث لعب جيمس ماكونيل وبوبي كلارك، (19 عامًا) أدوارًا محورية في الفوز بكأس كاراباو وتألقوا مجددًا في الفوز على ساوثهامبتون بكأس الاتحاد الإنجليزي كما ظهر تري نيوني، البالغ من العمر 16 عامًا لأول مرة مع الفريق في المباراة الأخيرة.

وكان ليفربول مهتم بضم جراي، منذ شهر نوفمبر الماضي وحدد فريق ليدز يونايتد قيمة اللاعب بمبلغ يتراوح بين 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، ولكن الآن تغيير الكثير فبينما كان نيوني، يظهر لأول مرة مع ليفربول على ملعب أنفيلد، كان جراي، يثبت سبب اعتقاد البعض بأنه مستقبل خط وسط إنجلترا بعد تألقه ضد تشيلسي بملعب ستامفورد بريدج.

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ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالى من هو أرشي جراي، نجم ليدز المراهق؟ ومستقبله على النحو التالي:-