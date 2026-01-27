هدفه الأشهر كان في شباكهم .. أرشافين "عاشق برشلونة الكسول" الذي أغضب جماهير ريال مدريد ويتمنى فشل أربيلوا!

"أتمنى أن يفشل ألفارو أربيلوا" .. جملة لو سمعتها ستظن أنها قادمة من أحد أهم أساطير برشلونة، يعبر من خلالها كراهيته تجاه الغريم التقليدي لريال مدريد، ولكن في الحقيقة صاحبها لم يلعب أبدًا للفريق الكتالوني.

أندريه أرشافين، هو من خرج بهذه التصريحات، وهو النجم الروسي الذي عرفناه مع زينيت، ومستوياته المبهرة في يورو 2008، والتي جعلت أرسين فينجر يتحدى أي ضغوط مالية من أجل جلبه لآرسنال.

علاقة أرشافين ببرشلونة على أرض الواقع، تقتصر فقط على شائعات انتقاله للفريق في 2008، ومع ذلك، فهو لا يتردد لمغازلة النادي من حين لآخر عبر وسائل الإعلام.