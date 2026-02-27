Getty/GOAL
أرسنال يكتشف سعر أنتوني جوردون في الوقت الذي يسعى فيه الغانرز للتغلب على ليفربول ومانشستر يونايتد للحصول على نجم نيوكاسل
نيوكاسل يريد ما يقرب من 95 مليون جنيه إسترليني من أي صفقة بيع لغوردون
وفقًا لصحيفة The Sun، يعتقد أرسنال أن هذا المبلغ سيكون كافيًا لإبعاد جوردون عن سانت جيمس بارك. النادي مستعد لدفع هذا المبلغ، حيث يسعى ميكيل أرتيتا إلى تعزيز صفوفه الهجومية في ملعب الإمارات.
أي صفقة لغوردون ستشير إلى رحيله عن شمال لندن، حيث سيواجه لاعبون مثل غابرييل مارتينيلي ولياندرو تروسارد منافسة أكبر على المراكز في الجناح الأيسر. ومع ذلك، سيتعين إقناع نيوكاسل بالتخلي عن مطالبه.
يُزعم أن النادي يريد حوالي 95 مليون جنيه إسترليني (128 مليون دولار) من أي صفقة لبيع جوردون، ولكن مع بقاء عامين على انتهاء عقده الحالي، فإن أرسنال واثق من أنه يمكن الحصول عليه بأقل من ذلك. يُقال إن أرتاتا "معجب بجوردون منذ فترة طويلة منذ فترة لعبه في إيفرتون".
كيف كان رد فعل جوردون على التكهنات حول انتقاله
ليست هذه المرة الأولى التي يشهد فيها جوردون ترددات حول رحيله عن تاينسايد. ففي عام 2024، ترددت تكهنات حول عودته إلى جذوره في ميرسيسايد والانضمام إلى نادي ليفربول الذي نشأ فيه، بعد صيف صعب شمل مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة أمم أوروبا، مما أربك عقل الجناح السريع.
قال جوردون منذ ذلك الحين لصحيفة ديلي ميل: "كان الأمر صعبًا بالنسبة لي لأنني، أولاً، كان لدي بطولة أمم أوروبا، والتي كانت مروعة بالنسبة لي من الناحية العقلية. كنت هناك لكنني لم أكن ألعب. ثم كان لدي أمر الانتقال. مع قواعد الربح والاستدامة (PSR)، اعتقدت أنني سأغادر في مرحلة ما خلال فترة الانتقالات. لم يحدث ذلك. كان عليّ أن أستوعب [فكرة الانضمام إلى ليفربول] في البداية، ثم كان من الصعب عليّ أن أستوعبها مرة أخرى [عندما لم يحدث ذلك]. أنا إنسان. الأمر صعب حقًا".
تم التقليل من أهميةالروابط الجديدة مع ليفربول، حيث قال جوردون في أوائل عام 2026 عندما سُئل عن مستقبله: "الأمر كما هو، لم أسمع أي شيء، ربما يريدون إخباري قبل إخباركم (وسائل الإعلام). لقد مررت بما يكفي من أمور الانتقالات الآن لأعرف أن كل هذا هراء.
"أنا أركز على نفسي وعلى الفريق، وأركز على الحاضر. إذا نظرت بعيدًا إلى المستقبل، ستبدأ في الأداء بشكل سيئ. وصدقوني، لقد فعلت ذلك (من قبل) ولن أفعله الآن".
لماذا جوردون يجذب انتباه مدرب أرسنال أرتاتا
يقال إن أرتاتا معجب بتنوع قدرات جوردون، الذي لعب كلاعب رقم 9 زائف مع نيوكاسل هذا الموسم، ومن شأنه أن يضيف عمقًا أكبر إلى تشكيلة أرسنال. ومن المتوقع أن يضمن مكانًا في تشكيلة إنجلترا لكأس العالم هذا الصيف.
ويبقى أن نرى ما إذا كان جوردون سيتحرك قبل أو بعد تلك البطولة في أمريكا الشمالية. في حين أن أرسنال مستعد لتكثيف اهتمامه، سيكون من الضروري جمع الأموال من المبيعات قبل الاستثمار مرة أخرى.
ليفربول ومانشستر يونايتد لا يزالان في السباق على جوردون
حصل أرتيتا على ميزانية قدرها 250 مليون جنيه إسترليني (337 مليون دولار) الصيف الماضي، مما رفع إجمالي إنفاقه كمدرب للغانرز إلى ما يزيد عن مليار جنيه إسترليني (1.3 مليار دولار). بن وايت هو من بين اللاعبين الذين يُقال إنهم زائدون عن الحاجة في الإمارات. كريستيان نورجارد قد ينتقل أيضًا، حيث لم يبدأ لاعب الوسط الدنماركي أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.
سيكون اهتمام أرسنال المفترض بغوردون قد لوحظ في أنفيلد وأولد ترافورد، حيث يضع ليفربول ومانشستر يونايتد خطط التعاقد الخاصة بهما. لن يسهلوا الأمور على منافس محلي إذا اندلعت منافسة على التعاقد، حيث يبدو أن لاعبًا أثبت كفاءته في الدوري الإنجليزي الممتاز متاح إذا كان السعر مناسبًا.
