أرسنال يعادل رقمه القياسي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي تسع مباريات على نهاية موسم 2025-26 بعد آخر عرض رائع في الكرات الثابتة ضد تشيلسي
ملوك الزوايا يضربون مرة أخرى
تستمر كفاءة أرسنال الاستثنائية من الركلات الركنية في إعادة تعريف هويته الهجومية هذا الموسم. سجل الغانرز الآن 16 هدفًا من الركلات الركنية في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد تسجيله هدفين من الكرات الثابتة ضد تشيلسي - وهو عائد رائع يسلط الضوء على هيمنته في المواقف الثابتة. لم يضمن هدفاه الأخيران من الركلات الركنية نتيجة حاسمة فحسب، بل جعل أرسنال يعادل الرقم القياسي التاريخي في الدوري الإنجليزي الممتاز مع تبقي تسع مباريات على نهاية موسم 2025-26.
أوبتا تؤكد إنجازاً تاريخياً
وفقًا لإحصائيات Opta، فإن أهداف أرسنال الـ 16 من الركلات الركنية هذا الموسم تعادل الرقم القياسي المشترك لأي فريق في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو نفس الرقم الذي حققه أولدهام أتلتيك في 1992-93، ووست بروميتش ألبيون في 2016-17، وأرسنال نفسه في 2023-24. مع تبقي تسع مباريات في الدوري، يقف الغانرز الآن على وشك تسجيل رقم قياسي جديد - دليل آخر على أن إتقانهم للكرات الثابتة أصبح سلاحًا حاسمًا في سعيهم للفوز باللقب.
ساليبا وتيمبر يعودان إلى ديارهما
تفوق أرسنال في الكرات الثابتة كان واضحًا منذ البداية. في الدقيقة 21، ارتقى ساليبا فوق دفاع تشيلسي وسجل هدفًا برأسه من ركلة ركنية تم تنفيذها بشكل مثالي. رد تشيلسي قبل نهاية الشوط الأول، عندما حول مدافع أرسنال بييرو هينكابيي ركلة ركنية لتشيلسي عن غير قصد إلى شباك فريقه، ليتعادل الضيوف.
لكن أرسنال استعاد السيطرة في الدقيقة 66 عندما استقبل تيمبر ركلة ركنية أخرى دقيقة ليستعيد التقدم. أصبحت مهمة تشيلسي أكثر صعوبة في الدقيقة 70 عندما حصل بيدرو نيتو على بطاقة صفراء ثانية، مما قلص عدد لاعبي الزوار إلى عشرة.
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
مع أهمية كل نقطة في المرحلة الأخيرة من الموسم، قدم آرسنال أداءً قوياً آخر أمام جماهيره. ويأمل فريق أرتاتا في تحقيق خطوة أخرى نحو أول لقب دوري للنادي منذ موسم 2003-04 عندما يزور برايتون مساء الأربعاء، في حين يستضيف مانشستر سيتي نوتنغهام فورست في نفس اليوم.
