"سأريك في الخارج!".. مشجع وست هام يكشف سبب مشاجرة المدرجات مع جرانيت جاكا!

بعد أقل من أسبوع على فوزهم الدرامي في اللحظات الأخيرة على توتنهام، أعاد وست هام الأمل في محاولته لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بفوزه المقنع على سندرلاند.

وهو الآن على بعد نقطتين فقط من نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز 17 بعد أن كان يبدو أنه قد انتهى أمره قبل أسبوع واحد فقط.

بعد الفوز، أشاد مدرب وست هام نونو إسبيريتو سانتو بلاعبيه، الذين تقدموا 3-0 قبل أن يستقبلوا هدفًا في الدقائق الأخيرة.

وقال لبرنامج "بي بي سي ماتش أوف ذا داي": "لعبنا بشكل جيد، وأنا دائمًا متفائل بأن الأمور يمكن أن تتحسن، ولكن من الواضح أن الترابط والتناغم والمعرفة المتبادلة بين اللاعبين بدأت تظهر، الأشياء التي نقوم بها في التدريبات بدأت تنعكس على أرض الملعب، وهذا أمر يسعدني. الجانب النفسي مهم، وعلينا الحفاظ على الزخم، فقد حققنا فوزًا جيدًا، وكان من المهم أن نبدأ المباراة بهذه الطريقة وبنفس الطاقة، فعل اللاعبون ذلك، وحققنا شوطًا أول جيدًا للغاية، وتحسنا كثيرًا من حيث إدارة المباراة، وسرعة اللعب في الشوط الثاني، مع العلم أن سندرلاند سيتفاعل، دافعنا جيدًا، وأدارنا الوقت جيدًا، وحافظنا على الاستحواذ، وحاولنا الحفاظ على بعض التهديد في هجومنا، وبشكل عام، كان أداءً جيدًا. يرد المشجعون ما نطلبه منهم، فهم يدعموننا ويهتفون، وأعتقد أنهم سعداء اليوم".