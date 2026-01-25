Getty Images Sport
"سأريك في الخارج!".. مشجع وست هام يكشف سبب مشاجرة المدرجات مع جرانيت جاكا!
وست هام يفوز مرة أخرى
بعد أقل من أسبوع على فوزهم الدرامي في اللحظات الأخيرة على توتنهام، أعاد وست هام الأمل في محاولته لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بفوزه المقنع على سندرلاند.
وهو الآن على بعد نقطتين فقط من نوتنجهام فورست الذي يحتل المركز 17 بعد أن كان يبدو أنه قد انتهى أمره قبل أسبوع واحد فقط.
بعد الفوز، أشاد مدرب وست هام نونو إسبيريتو سانتو بلاعبيه، الذين تقدموا 3-0 قبل أن يستقبلوا هدفًا في الدقائق الأخيرة.
وقال لبرنامج "بي بي سي ماتش أوف ذا داي": "لعبنا بشكل جيد، وأنا دائمًا متفائل بأن الأمور يمكن أن تتحسن، ولكن من الواضح أن الترابط والتناغم والمعرفة المتبادلة بين اللاعبين بدأت تظهر، الأشياء التي نقوم بها في التدريبات بدأت تنعكس على أرض الملعب، وهذا أمر يسعدني. الجانب النفسي مهم، وعلينا الحفاظ على الزخم، فقد حققنا فوزًا جيدًا، وكان من المهم أن نبدأ المباراة بهذه الطريقة وبنفس الطاقة، فعل اللاعبون ذلك، وحققنا شوطًا أول جيدًا للغاية، وتحسنا كثيرًا من حيث إدارة المباراة، وسرعة اللعب في الشوط الثاني، مع العلم أن سندرلاند سيتفاعل، دافعنا جيدًا، وأدارنا الوقت جيدًا، وحافظنا على الاستحواذ، وحاولنا الحفاظ على بعض التهديد في هجومنا، وبشكل عام، كان أداءً جيدًا. يرد المشجعون ما نطلبه منهم، فهم يدعموننا ويهتفون، وأعتقد أنهم سعداء اليوم".
مواجهة جاكا مع المشجعين
في الشوط الثاني، عندما كان وست هام في طريقه للفوز، يبدو أن جاكا رد على بعض الاستهزاءات من مشجعي الفريق المضيف.
بينما قال مدرب سندرلاند ريجيس لو بريس إنه لا يعرف ما حدث، على الرغم من أنه اعترف بأن ما حدث كان "مخزياً"، إلا أن أحد مشجعي وست هام كشف عن جانبهم من القصة.
قال أحد مشجعي وست هام، لم يذكر اسمه، لصحيفة "ذا صن": "جاء رجل آخر نحو مقاعد البدلاء لتهدئة الموقف. ثم بدأ جاكا في مضايقته - لم يكن يفعل أي شيء، كان فقط يقول "توقف، توقف" لجاكا. ثم بدأ جاكا في استفزازه قائلاً: "سأريك في الخارج، سأريك في الخارج". ثم بينما كان يتجه إلى النفق بعد انتهاء المباراة، كان لا يزال يلاحق الرجل قائلاً: "سأريك في الخارج". كان كل ذلك بسبب جاكا، فقد فقد صوابه تماماً. هذا الرجل الذي يتقاضى 100 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع يتعرض للإزعاج من قبل أشخاص مجهولين تماماً، ويقوم برد فعل مبالغ فيه. كان كل ذلك بسبب جاكا".
"غياب جاكا كان في صالحنا"
وكان وست هام يستحق الفوز على أرضه، لكن نونو اعترف بأن غياب جاكا، بسبب إصابة في الكاحل، ساعد فريق شرق لندن.
وأضاف: "جاكا لاعب مهم لسوندرلاند، وغيابه كان في صالحنا. لكن هذا لا يقلل من جودة فريقهم، ولهذا السبب هم في مكانهم الحالي ويلعبون كرة قدم جيدة. سيطرنا على المباراة بشكل جيد، وتوماس وماتيوس بذلا جهدًا كبيرًا".
لم يقدم لو بريس أي أعذار لخسارة فريقه، قائلاً إن وست هام استحق الفوز. كما قدم تحديثاً عن إصابة جاكا.
وقال: "كانوا أفضل منا، أظهروا جودة عالية، بدأوا بشكل أفضل، كانوا أكثر عدوانية وأكثر هدوءًا مع الكرة. كنا العكس. كان التوازن في صالحهم في البداية وسجلوا هدفًا، وكانوا يستحقون ذلك، كانت رد فعلنا في الشوط الثاني أفضل قليلاً، حاولنا تغيير ديناميكية المباراة. سجلنا هدفًا واحدًا، كانت لدينا فرصة لتسجيل الهدف الثاني لكنهم كانوا ببساطة أفضل منا. علينا أن نقبل ذلك".
وعن جاكا: "إنها إصابة في الكاحل، سيحصل على فترة راحة وسنرى كم ستستغرق".
ماذا سيحدث بعد ذلك لسندرلاند ووست هام؟
ويأمل وست هام في تحقيق فوزه الثالث على التوالي يوم السبت المقبل عندما يلتقي مع منافسه اللندني تشيلسي، بينما يستضيف سندرلاند، الذي يحتل المركز العاشر، فريق بيرنلي الذي صعد إلى الدوري ويواجه خطر الهبوط، في 2 فبراير.
