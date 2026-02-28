"أدنى مستوى شعرت به" - نجم مانشستر يونايتد السابق آرون وان-بيساكا يتحدث عن حنينه إلى وطنه بعد انضمامه إلى الشياطين الحمر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني

قال المدافع، الذي اختار في النهاية العودة إلى لندن بالتوقيع مع وست هام في عام 2024، إن الأشهر الأولى له في مانشستر يونايتد كانت أصعب لحظات في مسيرته.

وأوضح: "كان ذلك شيئًا لم أكن معتادًا عليه على الإطلاق. كنت دائمًا أشعر بالراحة في منزلي في لندن، محاطًا بأشخاص وأماكن مألوفة، لذا كان من الصعب عليّ التكيف مع تغير كل شيء بين عشية وضحاها. كنت أقضي معظم الأيام وحدي في المنزل، ألعب البلاي ستيشن حتى يحين وقت النوم. كنت أعاني. ربما كان ذلك أسوأ شعور مررت به".

كما واجه صعوبات في فهم ما يريده إريك تين هاج منه عندما أصبح مدربًا لمانشستر يونايتد في عام 2022. قال: "كان الأمر صعبًا عندما وصل إريك تين هاج - فور وصوله، أخبرني أنني لست ضمن خططه. ولكن عندما حاولت الرحيل، قال إنه لا يريدني أن أذهب. لم أستطع فهم ذلك. كان ذلك صعبًا من الناحية النفسية، لأنه تركني أتساءل عما يجب أن أفعله بعد ذلك. فقط ركزت على عملي وأخبرت نفسي أن أستمر في التدريب، وأستمر في التحسن، وألعب لعبتي.

"كان من الصعب الحفاظ على الحماس، خاصة عندما تتدرب دون هدف واضح للعب. لكن الأشخاص من حولي وجهوني إلى الطريق الصحيح وشجعوني على الاستمرار. في النهاية، تغيرت الأمور وبدأت تتحسن. يمكن القول إنني تغيرت أو تطورت تكتيكياً تحت قيادته، لأن ذلك كان ما يريده".