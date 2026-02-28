Getty Images Sport
"أدنى مستوى شعرت به" - نجم مانشستر يونايتد السابق آرون وان-بيساكا يتحدث عن حنينه إلى وطنه بعد انضمامه إلى الشياطين الحمر مقابل 50 مليون جنيه إسترليني
وان-بيساكا يكشف عن صعوبة انتقاله إلى مانشستر يونايتد
انضم آرون وان-بيساكا إلى مانشستر يونايتد قادمًا من كريستال بالاس في صيف 2019 في صفقة بلغت قيمتها 50 مليون جنيه إسترليني (67 مليون دولار). في خمسة مواسم مع مانشستر يونايتد، سجل هدفين وساهم في 13 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، كما فاز بكأس كاراباو في 2023 وكأس الاتحاد الإنجليزي في 2024. لكنه أوضح في مقابلة مع صحيفة ديلي ميل أن أشهره الأولى في مانشستر يونايتد لم تكن سهلة على الإطلاق، حيث لم يتمكنمن التكيف مع حياته الجديدة خارج الملعب.
رحلات القطار "المتعبة" إلى المنزل
قال وان-بيساكا: "عندما انتقلت إلى مانشستر يونايتد، اشتقت كثيرًا إلى وطني، وخاصة إلى عائلتي وأصدقائي. بعد التدريب، كنت أعود بالقطار إلى لندن كل يوم تقريبًا. تستغرق الرحلة حوالي ساعتين فقط، لكنها لا تزال مهمة كبيرة، وأصبحت في النهاية مرهقة، لذا أدركت أنني يجب أن أتوقف عن ذلك".
لوحدي في البيت ألعب البلاي ستيشن
قال المدافع، الذي اختار في النهاية العودة إلى لندن بالتوقيع مع وست هام في عام 2024، إن الأشهر الأولى له في مانشستر يونايتد كانت أصعب لحظات في مسيرته.
وأوضح: "كان ذلك شيئًا لم أكن معتادًا عليه على الإطلاق. كنت دائمًا أشعر بالراحة في منزلي في لندن، محاطًا بأشخاص وأماكن مألوفة، لذا كان من الصعب عليّ التكيف مع تغير كل شيء بين عشية وضحاها. كنت أقضي معظم الأيام وحدي في المنزل، ألعب البلاي ستيشن حتى يحين وقت النوم. كنت أعاني. ربما كان ذلك أسوأ شعور مررت به".
كما واجه صعوبات في فهم ما يريده إريك تين هاج منه عندما أصبح مدربًا لمانشستر يونايتد في عام 2022. قال: "كان الأمر صعبًا عندما وصل إريك تين هاج - فور وصوله، أخبرني أنني لست ضمن خططه. ولكن عندما حاولت الرحيل، قال إنه لا يريدني أن أذهب. لم أستطع فهم ذلك. كان ذلك صعبًا من الناحية النفسية، لأنه تركني أتساءل عما يجب أن أفعله بعد ذلك. فقط ركزت على عملي وأخبرت نفسي أن أستمر في التدريب، وأستمر في التحسن، وألعب لعبتي.
"كان من الصعب الحفاظ على الحماس، خاصة عندما تتدرب دون هدف واضح للعب. لكن الأشخاص من حولي وجهوني إلى الطريق الصحيح وشجعوني على الاستمرار. في النهاية، تغيرت الأمور وبدأت تتحسن. يمكن القول إنني تغيرت أو تطورت تكتيكياً تحت قيادته، لأن ذلك كان ما يريده".
ابتسامة عادت إلى وجهه في وست هام
قضى وان-بيساكا معظم وقته في مانشستر يونايتد يتنافس على مركز الظهير الأيمن مع ديوغو دالوت، بالإضافة إلى فترة قصيرة تنافس فيها مع أشلي يونغ. لعب 120 مباراة أساسية في الدوري الإنجليزي الممتاز من أصل 190 مباراة ممكنة، وأدى قلة مشاركاته في المباريات إلى رحيله في النهاية. وعلى الرغم من أنه يخوض معركة الهبوط مع إيرونز، إلا أنه يشعر بأنه في وضع أفضل بكثير على الصعيد الشخصي، بعيدًا عن الأضواء المستمرة التي تصاحب اللعب مع مانشستر يونايتد.
وأضاف: "لأكون صادقًا، كنت مترددًا [بشأن مغادرة مانشستر يونايتد]. كان لدي عام واحد متبقي في عقدي، لكنني شعرت أنني بحاجة إلى العودة إلى مستواي والبدء في اللعب بانتظام - وليس فقط في كل مباراتين.
"عندما أعود بالذاكرة إلى الفترة التي قضيتها في مانشستر يونايتد، أشعر بالامتنان لها. تلك التجارب جعلتني ما أنا عليه اليوم وساعدتني داخل الملعب وخارجه، خاصة من الناحية النفسية.
مع كل الضجة والتدقيق في نادٍ مثل مانشستر يونايتد، يمكن أن يحدث تغيير البيئة فرقًا كبيرًا. في وست هام، الأمر ليس بهذه الحدة... أنا سعيد جدًا بالطريقة التي تسير بها الأمور. يمكنك أن تلاحظ ذلك من الابتسامة التي تعلو وجهي كل يوم. أنا ألعب وأنا مبتسم أيضًا".
