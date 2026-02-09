Goal.com
أدخل كوبي مينو في التشكيلة! توماس توخيل سيرتكب نفس الخطأ الغبي الذي ارتكبه روبن أموريم بإبعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد عن تشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

لو بقي روبن أموريم في منصبه كمدير فني لمانشستر يونايتد، لكان كوبي ماينو يتفاوض الآن مع الأندية المحتملة حول رحيله - إن لم يكن قد رحل بالفعل. بدلاً من ذلك، يزدهر لاعب الوسط المحلي تحت قيادة مايكل كاريك ويبدو أنه جزء لا يتجزأ من حاضر ومستقبل مانشستر يونايتد. مع كل مباراة يلعبها، يجعل ماينو قرار أموريم بتجاهل موهبته يبدو أكثر سخافة.

يجب على توماس توخيل الآن أن يتأكد من أنه لن يرتكب نفس الخطأ الذي ارتكبه أموريم. ظهر مينو من العدم ليصبح لاعباً في المنتخب الإنجليزي الأول في مارس 2024، متجاوزاً منتخب تحت 21 عاماً بفضل أدائه الناضج تحت قيادة إريك تين هاج.

تألق عندما أتيحت له الفرصة تحت قيادة السير غاريث ساوثجيت وسرعان ما أثبت نفسه كلاعب أساسي، حيث شارك في جميع مباريات إنجلترا في دور الـ16 في يورو 2024 حتى وصولها إلى النهائي. ومع ذلك، لم يلعب سوى مرة واحدة مع المنتخب الإنجليزي منذ ذلك الحين، كبديل في مباراة دوري الأمم الأوروبية خارج أرضه أمام أيرلندا.

منعت الإصابة لي كارسلي من اختيار ماينو مرة أخرى للمباريات المتبقية له كمدرب لمنتخب إنجلترا، وكان لاعب الوسط يتعافى من مشكلة في أوتار الركبة عندما اختار توخيل تشكيلته الأولى كمدرب للمنتخب الوطني في مارس 2025. بحلول الوقت الذي تعافى فيه ماينو، كان على هامش تشكيلة أموريم، وكان من المفهوم تمامًا أن توخيل اختار البحث في مكان آخر في الفترات الدولية الأربع التالية.

ولكن الآن بعد أن أصبح ماينو يلعب دورًا محوريًا في عودة مانشستر يونايتد تحت قيادة كاريك، لم يعد بإمكان توخيل تجاهله.

    لاعب مولود من جديد

    كان ظهور ماينو الثاني مذهلاً بقدر ظهوره الأول في الفريق الأول عندما كان مراهقاً تحت قيادة تين هاج في نوفمبر 2023، حيث بدا وكأنه أفضل لاعب على أرض الملعب في أول مباراة له مع إيفرتون ولم ينظر إلى الوراء أبداً.

    بينما كان الجميع يعلم ما كان مينو قادرًا على فعله في السابق، لم يكن من غير المعقول افتراض أن قوته قد تلاشت خلال فترة غيابه الطويلة عن الفريق. في 11 مباراة خاضها هذا الموسم كبديل تحت قيادة أموريم، أطولها كانت 45 دقيقة، كان غير فعال إلى حد كبير. كانت مشاركته الوحيدة في الموسم، في غريمسبي تاون، قد أسفرت عن خروج مانشستر يونايتد من الكأس بأكثر الطرق إهانة على الإطلاق. لم يقدم ماينو أداءً متميزًا عندما منحه دارين فليتشر فرصة المشاركة في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد برايتون، وبدا أنه فقد ثقته بنفسه، واختفت الابتسامة من وجهه.

    لكنه بدا وكأنه ولد من جديد تحت قيادة كاريك. غطى ماينو مسافة أكبر من أي لاعب آخر في مانشستر يونايتد في ثلاث من المباريات الأربع الأخيرة، مما سخر من اعتقاد أموريم الواضح بأنه يفتقر إلى الصفات البدنية اللازمة للنجاح في نظامه، أو حتى في هذا المستوى.

    كما لو أنه لم يتوقف أبدًا

    في المباراة ضد توتنهام، فاز ماينو بأكبر عدد من المواجهات الفردية وقام بأكبر عدد من المراوغات بين لاعبي مانشستر يونايتد. تمريرته الماهرة إلى بريان مبيومو التي أسفرت عن الهدف الأول يوم السبت كانت ثاني تمريرة حاسمة له في أربع مباريات، بعد أن سجل تمريرته الحاسمة الوحيدة هذا الموسم في تلك الليلة الحاسمة في غريمسبي.

    كما أظهر ماينو جانبه القتالي في المباريات الأربع الأخيرة، بينما رفع مستوى تمريراته إلى مستوى جديد. إذا كان بإمكانه أن يكون بهذه الجودة بعد ما يقرب من عام من عدم المشاركة في المباريات الأساسية، فتخيلوا مدى جودته لو كان يلعب كل أسبوع تحت قيادة أموريم.

    مازح غاري لينيكر يوم الاثنين بأن ماينو يجب أن يفكر في مقاضاة البرتغالي بسبب "التأثير الضار" الذي أحدثه على مسيرته، على الرغم من أنه لم يكن بإمكان أي شخص يشاهد لاعب الوسط وهو يلعب بثقة ومرونة ضد مانشستر سيتي وأرسنال وفولهام وتوتنهام أن يخمن أنه قضى ثمانية أشهر دون أن يبدأ أي مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    كأس العالم يعود إلى الأفق

    حذر كاريك من "وضع كل هذا على عاتقه وتوقع الكثير منه" بالنظر إلى المدة التي قضاها ماينو على هامش الفريق، لكنه أشاد به أيضًا لعودته مباشرة إلى الفريق.

    وقال كاريك يوم السبت: "يستحق الثناء لأنه اندمج مباشرة ووجد إيقاعه في كرة القدم، وهو أمر ليس سهلاً بعد فترة من الغياب". "من المؤكد أن هناك المزيد منه، وهذا بسبب عمره ومرحلته في مسيرته المهنية. إنه في بداية مسيرته، في الحقيقة. ولديه الكثير من الخبرة في المباريات الكبيرة والمواقف الصعبة".

    وقد عادت إلى الأفق احتمالية خوض أكبر المباريات والمواقف الأكثر ضغطًا في كأس العالم.

    موهبة فريدة

    وسط الملعب الإنجليزي أكثر ازدحامًا مما كان عليه في عام 2024، ويبدو أن توخيل معجب جدًا بالثنائي إليوت أندرسون وديكلان رايس الذي اكتشفه في سبتمبر. كما يبدو أنه يثق كثيرًا بجوردان هندرسون، الذي استدعاه إلى جميع معسكراته الخمسة نظرًا لخبرته والدور الرعوي الذي يمكن أن يلعبه.

    ثم هناك نيكو أورايلي، الذي لعب كظهير أيسر لمنتخب إنجلترا، لكنه بدا أكثر فائدة لمانشستر سيتي منذ أن تم نشره في خط الوسط. لكن ماينو يمتلك شيئًا لا يمتلكه أي لاعب وسط إنجليزي، وهو القدرة على استلام الكرة في أي موقف تقريبًا والتعامل معها براحة.

    لقد عانت إنجلترا من صعوبة في السيطرة على المباريات من خلال الاستحواذ على الكرة لأكثر من 30 عامًا، لكن ماينو، الذي وصفه لينكر بأنه أفضل لاعب في منتخب الأسود الثلاثة في يورو 2024، يمكنه أن يمنحهم سيطرة أكبر على مجريات المباريات.

    "مرر له الكرة في أي لحظة"

    "كوببي لاعب مميز للغاية من وجهة نظري، بناءً على خبرتي في مشاهدة كرة القدم الدولية، حيث يمكن أن تخسر أحيانًا لأنك تفقد السيطرة على المباراة"، قال أوين هارجريفز، لاعب وسط إنجلترا ومانشستر يونايتد السابق، لموقع GOAL.

    "لدينا الكثير من اللاعبين الرائعين. لا يمكننا أن نلعب جميعًا بمستوى 10، لكن هناك شيء واحد يمنحك إياه كوبي، وهو أنه يمكنك تمرير الكرة إليه في أي وقت. تحتاج إلى ذلك في كرة القدم الدولية لأنك تنظر إلى هذا الشاب، الذي لم يلعب لمدة عام، ثم تلعب ضد أقوى فريقين في الدوري (مانشستر سيتي وأرسنال)، اللذين يمتلكان أكبر نسبة استحواذ على الكرة في الدوري، ويمكنك تمرير الكرة وإظهار الشجاعة.

    "أنا فخور جدًا به بالطريقة التي بدأ بها اللعب بعد أن لم يلعب لمدة عام. وسأكون صادقًا، لا أعتقد أنني رأيته يلعب مباراة سيئة من قبل. أن يحقق شاب ما حققه، يسجل هدف الفوز في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، ويؤثر على الساحة الدولية، ولا يلعب لمدة عام كامل بينما هو ربما أحد أفضل اللاعبين الشباب في البلاد، ثم يلعب المباريات التي لعبها، هذا يخبرك بكل ما تحتاج إلى معرفته. تخيل كيف سيكون عندما يكبر ويكتسب المزيد من الخبرة".

    هز إنجلترا

    يميل توخيل إلى تفضيل اللاعبين الأكثر خبرة، ولهذا أعاد هندرسون وماركوس راشفورد. عقده قصير الأجل مع إنجلترا يقلل من دافعه لتجربة لاعبين شباب واعدين، ويبدو أن كأس العالم هذا الصيف ستكون فرصته الوحيدة لتحقيق المجد، مما يعني أنه لا يرغب في التجربة، وهو أمر مفهوم.

    حققت إنجلترا نتائج جيدة بدون ماينو، وفازت بجميع مبارياتها في التصفيات دون أن تستقبل أي هدف، لكن هناك شيء آخر يحب توخيل القيام به وهو تشجيع المنافسة الداخلية الشرسة على المراكز، وتذكير الجميع بلطف بأن مكانهم في التشكيلة الأساسية أو حتى في الفريق ليس مضمونًا.

    وإذا أراد توخيل إحداث تغيير آخر في تشكيلته عندما يلتقي لاعبيه الشهر المقبل في المباريات الودية ضد أوروغواي واليابان، فلا يوجد لاعب أفضل من ماينو، الذي عاد من البعد عن الملاعب ولعب كما لو أنه لم يغب أبدًا.

