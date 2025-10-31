"لا أخطاء غبية" .. رسالة تحذير شديدة اللهجة من كومباني إلى لاعبي بايرن ميونخ خوفًا من سلاح ليفركوزن الفتاك!

أصدر فينسنت كومباني، المدير الفني لبايرن ميونخ، تحذيرًا قويًا للاعبي فريقه، قبل المواجهة المرتقبة أمام باير ليفركوزن، في قمة الدوري الألماني، كاشفًا عن أكبر التهديدات التي تواجه الفريق البافاري، في المواجهة المنتظرة والمقرر إقامتها يوم السبت.
لا أخطاء غبية
يستضيف بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني، نظيره فريق باير ليفركوزن، صاحب المركز الخامس، في ملعب أليانز أرينا مساء السبت، ساعياً إلى مواصلة بدايته المثالية للموسم الذي شهد فوزه بجميع مبارياته الثماني في الدوري.
عندما سُئل عن خطته للتعامل مع الظهير الأيسر الإسباني، في ليفركوزن قدم كومباني إجابة صريحة ومباشرة، ووضع المسؤولية بشكل مباشر على انضباط لاعبيه.
وقال كومباني بابتسامة: "آمل فقط ألا تكون هناك أي ركلات حرة خطيرة، الحقيقة هي أنه لا نريد أخطاء غبية، وقد لا يكون يومه جيدًا في الركلات الحرة، والحارس يساعدنا في هذه المواقف. لا يمكنك أن تفعل أكثر من ذلك".
تألق جريمالدو
تركيز كومباني على جريمالدو له ما يبرره. يعتبر اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا أحد أخطر لاعبي الركلات الحرة في أوروبا، وهي سمعة تدعمها إحصائيات رائعة هذا الموسم.
من بين أهدافه السبعة في جميع المسابقات، سجل أربعة أهداف مباشرة من ركلات حرة. سجل هدفه الأخير من ركلة حرة يوم الأربعاء، عندما سجل هدفًا في فوز ليفركوزن 4-2 في الوقت الإضافي في كأس ألمانيا على فريق بادربورن من الدرجة الثانية.
هذا التهديد المستمر من مسافة بعيدة يعني أن أي مخالفة على بعد 30 ياردة من مرمى بايرن ميونيخ قد يكون لها عواقب وخيمة، وهو أمر مصمم كومباني على تلقينه لفريقه الذي يحطم الأرقام القياسية.
الخطر ليس من جريمالدو وحده
في حين أن جريمالدو يمثل التهديد الأبرز، سارع كومباني إلى الإشادة بالجودة العامة للفريق المنافس. وأقر بأن ليفركوزن، الذي اشتهر بإطاحة بايرن ميونيخ وفاز بلقب الدوري الألماني 2023-24، يعيد اكتشاف أفضل مستوياته تحت قيادة المدرب الجديد كاسبر هيولماند.
وأكد كومباني يوم الجمعة: "لقد حصدوا 16 نقطة من أصل 18 نقطة ممكنة في الدوري الألماني تحت قيادة المدرب الجديد، هذا يعني أنهم عادوا إلى أفضل مستوياتهم وأصبحوا خطرين أمام المرمى".
وأشار كومباني إلى أنه على الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدها ليفركوزن في الصيف و"فقدان الكثير من المواهب"، إلا أنه "اشترى مواهب أخرى، وهذا أمر لا ينبغي الاستهانة به"، مؤكدًا أن المباراة "لا تزال مباراة قمة في الدوري الألماني".
بايرن يحطم الأرقام القياسية
تجمع المباراة بين اثنين من أقوى فرق الدوري، لكن بايرن ميونيخ يدخلها وهو يحيط به هالة من القوة. فريق كومباني يتصدر جدول الترتيب برصيد مثالي من 24 نقطة من ثماني مباريات، بعد أن سجل 30 هدفاً وتلقى أربعة أهداف فقط.
وهم حالياً في سلسلة انتصارات متتالية من 14 مباراة في جميع المسابقات، وهو رقم قياسي أوروبي يسعون إلى تحطيمه. كانت آخر هزيمة لبايرن في أي مسابقة في ربع نهائي كأس العالم للأندية ضد باريس سان جيرمان. وكانت آخر هزيمة لهم في الدوري الألماني في مارس ضد بوخوم (2-3).
على الرغم من سلسلة انتصارات ليفركوزن القوية التي حقق فيها خمسة انتصارات وتعادلًا واحدًا في آخر ست مباريات بالدوري، إلا أنه يتأخر بسبع نقاط عن المتصدر.
ما يعزز فرص بايرن في إبطال مفعول تهديد جريمالدو من الكرات الثابتة هو عودة القائد مانويل نوير في الوقت المناسب. من المقرر أن يعود الحارس البالغ من العمر 39 عامًا إلى التشكيلة الأساسية بعد غياب مباراتين.
غاب نوير عن فوز بايرن 4-1 على كولن في كأس ألمانيا بسبب الإيقاف، كما تم إراحته في المباراة التالية التي فاز فيها بايرن 3-0 على بوروسيا مونشنغلادباخ في الدوري.
في غيابه، حل جوناس أوربيج البالغ من العمر 22 عامًا محله واكتسب خبرة قيمة في المباريات. ومع ذلك، ستكون خبرة نوير وقدرته الشهيرة على صد التسديدات إضافة مرحب بها، حيث يستعد بايرن لمواجهة ركلات جريمالدو الحرة الدقيقة.
صراع مشتعل
المواجهة الحاسمة في ملعب أليانز أرينا يوم السبت 1 نوفمبر هي لحظة حاسمة في موسم الدوري الألماني. فوز بايرن ميونيخ سيوسع الفارق بينه وبين ليفركوزن إلى 10 نقاط، مما يعزز مكانته كمرشح أقوى للفوز باللقب.
لكن فوز الضيوف سيقلص الفارق إلى أربع نقاط ويضفي حيوية جديدة على سباق اللقب، مما يثبت أن آلة كومباني التي تبدو لا يمكن إيقافها يمكن هزيمتها.
بعد مباراة ليفركوزن، يستمر جدول مباريات بايرن المزدحم حيث يستعد لمواجهة باريس سان جيرمان مرة أخرى، هذه المرة في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء، في مباراة ستختبر عمق وتركيز فريقه.