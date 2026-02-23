أخبار الهلال اليوم | كريم بنزيما يرد على الاتحاد .. وموقف سيموني إنزاجي من الرحيل وسط حملة الانتقادات

ردًا على "طقطقة" الاتحاد .. كريم بنزيما يشعل التحدي برسالة قصيرة بعد خسارة "صدارة" الهلال!

ربما كان النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، المادة الأكثر تداولًا، في ليلة تعثره في أولى مواجهة ضد فريقه السابق، الاتحاد.

الهلال اكتفى بالتعادل مع الاتحاد، بهدف لمثله، من قلب المملكة أرينا، في قمة الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.

تعادل كان النصر هو المستفيد الأكبر منه، بعدما انتصر برباعية على الحزم، ليعتلي صدارة ترتيب دوري روشن، بعد عشر جولات كان الهلال فيها على قمة الجدول.

صبغة الشعر تقول الكثير: صلح رونالدو وبنزيما .. رواية خيالية تُكتب في مائدة الإفطار!

في عالم الذكاء الاصطناعي، بات من الصعب أن تميز بين الصورة الحقيقة والمزيفة، ما ساهم في صنع قصص مثيرة للجدل، وإن كانت من عالم الخيال.

كريستيانو رونالدو وكريم بنزيما "معًا"، سيناريو تكرر أكثر من مرة، ولم يفشل في أن يصبح مادة واسعة للتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة في شهر رمضان الكريم، من منطلق "خصوم داخل الملعب وأصدقاء خارجه".

صورة جديدة أثارت الجدل، لمائدة الإفطار وهي تجمع بين رونالدو وبنزيما، برفقة زميل كريستيانو، ساديو ماني، ونجم موناكو، بول بوجبا، وهم يرفعون أكفّ الدعاء.