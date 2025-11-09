أخبار الهلال اليوم | إنزاجي يطلب رحيل أربعة لاعبين يترأسهم علي البليهي .. ونجم تونسي سابق يقلل من أرقام سالم الدوسري

تصدر سلمان الفرج؛ قائد الهلال السابق ونيوم الحالي، المشهد من جديد بتصريح جدلي، مشككًا في القرارات التحكيمية، زاعمًا أنها تلعب دورًا في فوز النصر.

الدقيقة 62 من عمر مباراة نيوم والنصر شهدت احتساب الحكم عبدالله الشهري ضربة جزاء لصالح المهاجم البرتغالي للعالمي جواو فيليكس، سجل منها صاروخ ماديرا الهدف الثاني لفريقه.

تلك الجزائية تفاعل معها سلمان الفرج عبر حسابه على تطبيق "سناب شات"، معلقًا: "كذا كثير مرة خلاص"، في إشارة لاحتساب عدة جزائيات "غير صحيحة" – من وجهة نظره – لصالح الغريم العاصمي. (طالع التفاصيل)