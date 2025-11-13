أخبار النصر اليوم .. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعالمي.
أخبار النصر اليوم | كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو .. وغريب يفتح باب الرحيل
منافسة مع الاتحاد ونيوم على جوهرة الفيحاء
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن النصر والاتحاد ومعهم نيوم، أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع صبري دهل، لاعب الفيحاء والمنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.
وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الأندية بالفعل بدأت في التواصل مع الفيحاء، لمعرفة الطلبات والشروط، قبل الدخول في المراحل الأخيرة لمحاولة ضم دهل، الذي يرتبط مع فريقه بعقد حتى عام 2027.
- Getty
كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو في السعودية
لم يخفِ الأسطورة البرازيلية ريكاردو كاكا، نجم ميلان وريال مدريد السابق، إعجابه الكبير بالتطور الهائل الذي تشهده السعودية في الآونة الأخيرة، معربًا عن استعداده لاتخاذ خطوة الاستثمار في المملكة.
وقال ريكاردو كاكا، عبر برنامج "في 90"، "أعتقد أن حجم الاستثمار هنا (في السعودية) كبير جدًا في الوقت الحالي، كل المدن والمناطق في حالة تطوير، وهذا شيء جميل، حتى في مجال الرياضة والترفيه، هناك نمو هائل، وبالطبع إذا حصلت على فرصة جيدة للاستثمار هنا، فأنا منفتح على ذلك".
وأغدق كاكا المديح للاعبين البرازيليين الذين يقدموا دورًا بارزًا في تطوير المشروع السعودي الحالي، بقوله "البرازيليون بسبب تاريخنا وثقافتنا في كرة القدم، بالتأكيد يمكنهم المساهمة بشكل كبير في تطوير كرة القدم حول العالم".
غريب يفتح باب الخروج من النصر
أكدت صحيفة "عكاظ" أن عبد الرحمن غريب، نجم النصر، لا يمانع الرحيل عن صفوف فريقه خلال الفترة القادمة، خاصة وأن اللاعب لديه بالفعل عرضان من ناديين جماهيريين، وينتظر الفريقان دخول اللاعب الستة أشهر الأخيرة في عقده، للتعاقد معه.
وأشارت الصحيفة إلى أن غريب، لا يمانع الرحيل من النصر، في حال عدم تلقيه عرض مناسب للتجديد، خاصة وأن دوره تقلص بشكل واضح في الفترة الأخيرة.
- Getty
جواو فيليكس الأفضل في الجولة الثامنة
حصل البرتغالي جواو فيليكس، على جائزة أفضل هدف بالجولة الثامنة من دوري روشن السعودي، والذي جاء في شباك نيوم، بتسديدة قوية.
نائب رئيس النصر يرد على نواف بن سعد
حرص خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على الحديث عن بعض القضايا المهمة؛ التي أثارت الجدل بشأن هذا الكيان الرياضي الكبير، وعلى رأسها "جدولة" دوري روشن السعودي للمحترفين.
واعتبر الأمير نواف بن سعد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الهلال "غير الربحية"، خلال الأيام القليلة الماضية، أن نادي النصر هو أكثر المستفيدين من "جدولة" دوري روشن، في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وفي هذا السياق.. رد خالد المالك، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة النصر "غير الربحية"، على تصريحات الأمير نواف بن سعد - سالفة الذكر -؛ مؤكدًا أن العالمي أكثر فريق عانى بسبب "جدولة" الدوري، في السنوات الـ15 الأخيرة.
المالك قال في تصريحات مع الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل: "إذا نظرنا إلى السنوات الماضية.. سنجد هُناك أندية لا تلعب في الشرقية - ذات الدرجات المرتفعة -، إلا في فترة الشتاء".
وأضاف المالك ساخرًا من الهلال تحديدًا: "حتى أننا نعرف أن الشتاء قادم، عندما نشاهد هذه الأندية تلعب في الشرقية.. لو مكتب سياحي، ما رتّب لهم جدول الدوري بهذا الشكل".
مسيرة النصر في الموسم الجاري 2025-2026
بدأ فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.
وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.
أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في الجولات الثماني الأولى؛ من بينها العديد من المواجهات القوية، أبرزها ضد العميد الاتحادي.
أيضًا.. فاز النصر في الجولات الأربع الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال آسيا "2"؛ كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.
إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.
نتائج النصر في الموسم الحالي بترتيب المباريات:
1- نصف نهائي السوبر: النصر (2-1) الاتحاد.
2- نهائي السوبر: النصر (2-2) الأهلي؛ ثم الخسارة بركلات الجزاء.
3- الجولة الأولى من الدوري: التعاون (0-5) النصر.
4- الجولة الثانية من الدوري: النصر (2-0) الخلود.
5- الجولة الأولى من أبطال آسيا "2": النصر (5-0) استقلال دوشنبه.
6- الجولة الثالثة من الدوري: النصر (5-1) الرياض.
7- دور الـ32 من كأس الملك: جدة (0-4) النصر.
8- الجولة الرابعة من الدوري: الاتحاد (0-2) النصر.
9- الجولة الثانية من أبطال آسيا "2": الزوراء (0-2) النصر.
10- الجولة الخامسة من الدوري: النصر (5-1) الفتح.
11- الجولة الثالثة من أبطال آسيا "2": جوا (1-2) النصر.
12- الجولة السادسة من الدوري: الحزم (0-2) النصر.
13- دور الـ16 من كأس الملك: النصر (1-2) الاتحاد.
14- الجولة السابعة من الدوري: النصر (2-1) الفيحاء.
15- الجولة الرابعة من أبطال آسيا "2": النصر (4-0) جوا.
16- الجولة الثامنة من الدوري: نيوم (1-3) النصر.