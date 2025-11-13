أخبار النصر اليوم | كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو .. وغريب يفتح باب الرحيل

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن النصر والاتحاد ومعهم نيوم، أبدوا اهتمامهم بالتعاقد مع صبري دهل، لاعب الفيحاء والمنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت الصحيفة السعودية، إلى أن الأندية بالفعل بدأت في التواصل مع الفيحاء، لمعرفة الطلبات والشروط، قبل الدخول في المراحل الأخيرة لمحاولة ضم دهل، الذي يرتبط مع فريقه بعقد حتى عام 2027.