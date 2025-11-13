أشاد بثنائي الهلال والاتحاد .. كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو في السعودية

وكشف ريكاردو كاكا عن جاهزيته للاستثمار في السعودية، ليسير على خطى الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، الذي قرر أن يحدث طفرة في المملكة، داخل وخارج الملاعب.
وبانتقاله إلى صفوف النصر، في شتوية 2023، ساهم كريستيانو رونالدو، في انجذاب عدد كبير من نجوم الكرة العالمية، للانتقال إلى الدوري السعودي، على غرار كريم بنزيما ونيمار وياسين بونو وسيرجي سافيتش ومالكوم ورياض محرز وإدوارد ميندي.. وغيرهم.
وتحدث كريستيانو رونالدو، في أكثر من مناسبة، عن عشقه للأجواء في السعودية، كما أبدى مؤخرًا أمله في أن يصبح جزءًا من المشروع السعودي الذي سيستضيف نهائيات كأس العالم 2034.
وفي ظل الحديث عن تألق رونالدو واستمرار ماكينته التهديفية، رغم تخطي حاجز الأربعين من عمره، وحلم الوصول إلى تحقيق رقم تاريخي في كرة القدم، بتسجيل 1000 هدف في مسيرته، مع تمديد عقده حتى 2027، فإن كريستيانو أيضًا لجأ إلى الاستثمار في السعودية.
وكشف كريستيانو رونالدو عن افتتاح فرع جديد لعيادته الطبية المختصة في علاج تساقط الشعر "إنسباريا" في العاصمة الرياض، ضمن خطته للاستثمار خارج أوروبا، فيما أفادت تقارير بأن عقد رونالدو الجديد مع النصر يتضمن نسبة استحواذ من ملكية النادي.