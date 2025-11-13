أشاد بثنائي الهلال والاتحاد .. كاكا يستعد للسير على خطى رونالدو في السعودية

ويعد ريكاردو إيزكسون دوس سانتوس، الشهير بـ"كاكا"، أحد أشهر أساطير الكرة البرازيلية، والذي تنقل بين عدة أندية عالمية، بدءًا من ساو باولو، ثم الاحتراف في ميلان وريال مدريد وأورلاندو سيتي، فيما اختتم مسيرته الكروية في 2017.

وكان كاكا "43 عامًا"، أحد عناصر كتيبة لويس فيليبي سكولاري، التي فازت بكأس العالم 2002، وكأس القارات "مرتين"، فيما كتب التاريخ مع ميلان، خاصة في موسم 2007، حيث لعب دورًا بارزًا في قيادة الروسونيري للتتويج بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية، ليتوج هذا العام التاريخي، بالتتويج بالكرة الذهبية وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم.

ورغم تراجع مسيرته مع ريال مدريد، إلا أن خرج من تلك التجربة حاملًا للقبي الدوري الإسباني وكأس الملك.

ويملك كاكا 614 مباراة في مسيرته مع مختلف الأندية، سجل خلالها 191 هدف، منها 30 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، كما شارك في 92 مباراة دولية مع منتخب البرازيل الأول، وتمكن من إحراز 29 هدفًا دوليًا.