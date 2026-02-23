أخبار النصر اليوم | رسالة فهد الهريفي ردًا على هجوم وليد الفراج على الرئيس التاريخي للعالمي .. ومصير جورج جيسوس

"خطاب مزور وكان يعلم": وليد الفراج يعدد أزماته مع الأمير عبد الرحمن بن سعود .. ورد نصراوي عنيف يصفه بـ"النكرة"!

عاد الإعلامي الرياضي وليد الفراج، ليثير الجدل حول قصة أزمته مع الأمير عبد الرحمن بن سعود، رئيس النصر التاريخي، وواقعة "الخطاب" والفنون الشعبية.

الأمير عبد الرحمن بن سعود، الذي وافته المنية عام 2004، كان يعد أحد المؤسسين في تاريخ النصر، والذي ترأس النادي حوالي 40 عامًا، وهو من اختار شعار الجزيرة العربية، وقاد فارس نجد للعديد من البطولات.

رحلة الفراج مع الأمير عبد الرحمن، تخللتها بعض الأحداث الجدلية، بين اتهام وليد بتعمد "سب" النصر، عبر خطاب رسمي، فيما جاء الفراج ليوجه ردًا عليه أثار حالة من الهجوم لدى جماهير العالمي.