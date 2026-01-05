Al Ahli v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن عقوبة علي مجرشي الرسمية بعد "صفعة فيليكس" .. ومنافسة أندية الصندوق على نجم الشباب

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الإثنين 5 يناير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الإثنين الموافق الخامس من يناير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    بعد صفعة فيليكس.. الكشف عن عقوبة علي مجرشي رسميًا

    أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن عقوبة النجم الدولي علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بعد طرده في الكلاسيكو ضد نادي النصر، مساء يوم الجمعة الماضي.

    مجرشي تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو؛ بسبب توجيهه صفعة على وجه البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

    وكشفت "الانضباط" في بيانٍ رسمي، عن أنها قررت إيقاف مجرشي لمدة مباراتين مع غرامة مالية 20 ألف ريال سعودي؛ وذلك بسبب "السلوك المشين"، في كلاسيكو السعودية ضد النصر.

    وشدد اللجنة على أن القرار غير قابل للاستئناف؛ ليتأكد بشكلٍ رسمي غياب النجم الأهلاوي، ضد كل من الأخدود والتعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

  • الأهلي ينافس "أندية الصندوق" على نجم الشباب

    دخل أحد نجوم نادي الشباب اهتمامات عملاق جدة الأهلي؛ وذلك في محاولة للتعاقد معه بشكلٍ رسمي، خلال الفترة القادمة.

    هذا النجم هو عبدالله معتوق، جناح فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ والذي سيدخل "الفترة الحرة" من عقده، في فبراير القادم.

    ووفقًا لصحيفة "الميدان الرياضي" مساء اليوم الإثنين، يُنافس الأهلي أندية الصندوق الأخرى "الهلال، النصر والاتحاد"؛ لحسم الصفقة لصالحه.

    قصص عن صفقة الأهلي الجديد.. وهجوم وليد الفراج الناري بسبب الجدولة!

    "لو مسؤول سأقيلك، حرام فيك الأموال" .. وليد الفراج يكشف أزمة "جدولة" دوري روشن برسالة شديدة اللهجة!

    لا يزال ملف جدولة مباريات دوري روشن السعودي، خلال موسم 2025-2026، يضع الكثير من علامات الاستفهام؛ في ظل التنافس حول النادي الأكثر تعرضًا للظلم بشأن توزيع اللقاءات، المقرر من قِبل رابطة الدوري السعودي للمحترفين.

    ومنذ بداية الدوري، وأزمة الجدولة عرض مستمر، إلا أن استمرار المسابقة بالتزامن مع إقامة كأس أمم إفريقيا "2025"، في الوقت الحالي، زاد من الجدل؛ خاصة مع رحيل عدد من النجوم الأجانب، للمشاركة في تلك البطولة.

    7 دقائق حولته لبطل ومشاجرة بالأيدي أوقفته 4 مباريات .. قصص غير محكية في رحلة ريكاردو ماتياس "صفقة الأهلي الجديدة"!

    "من بورتو أليجري إلى جدة".. هكذا أعلن النادي الأهلي عن أولى صفقاته الشتوية، بالتعاقد مع المهاجم البرازيلي ريكاردو ماتياس، الذي كان محط أنظار عدة أندية سعودية وأوروبية، خلال الفترة الماضية.

    المهاجم الشاب القادم من إنترناسيونال، انضم إلى قلعة الأهلي حتى عام 2030؛ حيث ينتظر أن يتم قيد ماتياس في فئة "المواليد"، وذلك لبلوغه من العمر 19 سنة فقط.

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. يُعاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج؛ حيث فاز في 7 مباريات مقابل 4 تعادلات وهزيمة، في 12 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله؛ ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

    * أرقام الأهلي في الموسم الرياضي الحالي:

    - مباريات: 24.

    - فوز: 16.

    - تعادل: 5.

    - خسارة: 3.

    - أهداف مسجلة: 59.

    - أهداف مستقبلة: 28.

