أخبار الأهلي اليوم | الكشف عن عقوبة علي مجرشي الرسمية بعد "صفعة فيليكس" .. ومنافسة أندية الصندوق على نجم الشباب

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، عن عقوبة النجم الدولي علي مجرشي، ظهير أيمن فريق الأهلي الأول لكرة القدم؛ بعد طرده في الكلاسيكو ضد نادي النصر، مساء يوم الجمعة الماضي.

مجرشي تعرض للطرد في الوقت بدل الضائع من عمر الكلاسيكو؛ بسبب توجيهه صفعة على وجه البرتغالي جواو فيليكس، نجم فريق النصر الأول لكرة القدم.

وكشفت "الانضباط" في بيانٍ رسمي، عن أنها قررت إيقاف مجرشي لمدة مباراتين مع غرامة مالية 20 ألف ريال سعودي؛ وذلك بسبب "السلوك المشين"، في كلاسيكو السعودية ضد النصر.

وشدد اللجنة على أن القرار غير قابل للاستئناف؛ ليتأكد بشكلٍ رسمي غياب النجم الأهلاوي، ضد كل من الأخدود والتعاون، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.