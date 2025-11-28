Al Ahli v Al Qadsiah: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد رفعت

أخبار الأهلي اليوم | حكم مهدد بالقتل يقود مباراة الراقي ضد القادسية .. ويايسله يستبعد محترف الفريق!

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

    حكم مباراة الأهلي والقادسية كان مهددًا بالقتل!

    أعلن اتحاد الكرة السعودي عبر منصة "إكس" اسناد مهمة قيادة مباراة الأهلي أمام القادسية، المقررة الجمعة على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة ضمن ربع نهائي كأس الملك، إلى الحكم البرتغالي لويس جودينيو.

    ويُعد جودينيو، المولود في 24 فبراير 1985 بمدينة بوربا شرق البرتغال، واحدًا من أبرز الحكام البرتغاليين في السنوات الأخيرة، بعدما رسخ اسمه في الدوري الممتاز والبطولات الأوروبية منذ حصوله على الشارة الدولية في 2016. وخلال مشواره أدار 387 مباراة على مستوى مختلف المسابقات، ورفع خلالها 1945 بطاقة صفراء و58 بطاقة حمراء.

    وكان الحكم البرتغالي قد تصدّر العناوين في عام 2021، بعدما كشفت تقارير صحافية تلقيه تهديدات بالقتل عقب إدارته مباراة الذهاب في نصف نهائي كأس البرتغال بين بورتو وبراجا (1-1)، وذلك بعد طرده الثنائي لويس دياز وماتيوس أوريبي من صفوف بورتو.

    وسبق لجودينيو إدارة عدد من مواجهات دوري روشن السعودي، بدأت في موسم 2019-2020 عندما قاد مباراة التعاون والحزم التي انتهت بالتعادل 1-1، ثم مواجهة التعاون وضمك التي حسمها الأول 2-1. وفي موسم 2022-2023 تولى قيادة لقاء الهلال والعدالة وانتهى بفوز الأزرق 2-0، قبل أن يعود في موسم 2023-2024 ليدير مباراة الرائد والاتحاد التي انتهت بانتصار الاتحاد بثلاثية نظيفة.

    يايسله يتجه لاستبعاد دامس عن مواجهة القادسية

    أنهى فريق الأهلي الأول لكرة القدم مرانه الختامي، الخميس، استعدادًا لمواجهة القادسية مساء الجمعة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وذلك وسط جاهزية كاملة لجميع محترفيه الأجانب.

    ورغم اكتمال الصفوف، كشفت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله يتجه لاستبعاد الظهير الأيسر البلجيكي ماتيو دامس من قائمة اللقاء، التزامًا بلوائح البطولة التي تسمح بقيد 10 لاعبين أجانب فقط في كل مباراة.

    وخاض الأهلي تدريبه الأخير على ملعب النادي في جدة، حيث اكتفى الجهاز الفني بحصة خفيفة ركزت على الجوانب التكتيكية. ويعلن يايسله التشكيلة الأساسية وبقية الأسماء المختارة خلال الاجتماع الفني المقرر عصر الجمعة داخل أحد فنادق جدة، قبل نحو أربع ساعات من انطلاق المباراة عند الساعة 8:30 مساءً.

    ومع توفر جميع الأجانب الـ11 في كامل الجاهزية، يميل المدرب الألماني للإبقاء على دامس خارج القائمة، مفضّلًا الاعتماد على بقية المحترفين.

    وتأتي مواجهة الكأس بعد أسبوع واحد فقط من اللقاء الذي جمع الطرفين في دوري روشن السعودي، حين تفوّق الأهلي على القادسية بنتيجة 2-1 على ملعب «الإنماء» بجدة ضمن الجولة التاسعة.

    وتضم قائمة يايسله الأجنبية كلًا من: السنغالي إدوارد ميندي في حراسة المرمى، والمدافعين ميريح ديميرال وراجير إيبانيز، ولاعبي الوسط فرانك كيسيه وإنزو ميو، والجناحين رياض محرز وويندرسون جالينو، إضافة إلى المهاجم إيفان توني.

    كما تشمل الأسماء تحت 21 عامًا كلًا من ماتيو دامس، والبرازيلي ماتيوس جونزالفيش، ولاعب الوسط الفرنسي فالنتين أتانجانا.

    القادسية يستعيد أهم لاعبيه ضد الأهلي

    أفادت صحيفة "الرياضية" أن القادسية يستعد لاستعادة خدمات مهاجمه المكسيكي جوليان كينونيس في المواجهة المرتقبة أمام الأهلي، الجمعة، ضمن منافسات ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    ورغم ابتعاد اللاعب عن المشاركة في آخر ثلاث مباريات، ترجح المصادر دخوله قائمة اللقاء، على أن يبدأ المواجهة من دكة البدلاء نظرًا لعودته التدريجية بعد الغياب.

    وكان الفريقان قد التقيا قبل أسبوع فقط في جدة ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، وتمكّن الأهلي من قلب النتيجة لصالحه وانتزع الفوز بنتيجة 2-1.

    واليوم يعود الطرفان لفتح صفحة جديدة من المنافسة، لكن هذه المرة بهدف خطف بطاقة التأهل إلى المربع الذهبي للكأس.

    ويُعد كينونيس أحد أبرز عناصر القادسية الهجومية، إذ أنهى الموسم الماضي هدّافًا للفريق، وواصل تألقه هذا الموسم بتسجيل تسعة أهداف في تسع مشاركات فقط. لكن المهاجم المكسيكي غاب عن لقاءات التعاون والخلود والأهلي في الجولات السابعة والثامنة والتاسعة، ما أثّر على القوة الهجومية للفريق.

  • مدرج الأهلي أمام القادسية بدون تيفو

    أتمَّت رابطة مشجعي فريق الأهلي الأول لكرة القدم تحضيراتها قبل المواجهة مع القادسية، الجمعة في جدة، ضمن ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

    وأشارت صحيفة "الرياضية" تُوزِّع الرابطة أعلامًا كبيرة في المدرج المخصص لها ويرفع عددٌ من أعضائها لافتات طويلة متوسطة الحجم.

    وأوضحت المصادر أن المدرج الأهلاوي لن يُقدِّم، قبل انطلاق المباراة التي يستضيفها ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية، لوحة جماهيرية "تيفو" أو لافتة كبيرة "بنر".

    وغاب "التيفو" و"البنر" في مباراة الأهلي والقادسية، التي كسِبها الأول 2ـ1 الجمعة الماضي في جدة ضمن تاسع جولات دوري روشن السعودي، وهو ما أرجعته المصادر إلى قلّة عدد الحاضرين في ملعب «الإنماء»، نحو 17 ألفًا و400 متفرج.

    وحول مباراة الجمعة، أكدت المصادر ذاتها انقضاء وقت رفع طلب تقديم "تيفو" أو "بنر"، إلى رابطة دوري المحترفين، لذا ستكتفي رابطة مشجعي الأهلي بأعلام كبيرة ولافتات متوسطة وصغيرة الحجم.

    مشوار الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    استهلّ الأهلي موسمه الجديد 2025-2026 بقوة بعدما ظفر بلقب كأس السوبر السعودي، ليمنح جماهيره بداية مثالية رفعت سقف الطموحات للموسم بأكمله.

    ومع ذلك، لم تكن المسيرة في دوري روشن السعودي بنفس الوتيرة، إذ ظهر الفريق بشكل متذبذب خلال الجولات الأولى من المسابقة؛ فحقق خمسة انتصارات مقابل أربعة تعادلات في مبارياته التسع الأولى، ما جعله يفتقد إلى الاستقرار المطلوب للمنافسة على الصدارة.

    وعلى الصعيد القاري، قدّم الأهلي واحدة من أقوى مباريات الجولة الأولى في دوري أبطال آسيا "النخبة"، عندما قلب تأخره بهدفين أمام ناساف كارشي الأوزبكي إلى فوز مثير بنتيجة 4-2، مقدّمًا عرضًا هجوميًا لافتًا. لكن الفريق لم يحافظ على نسق النتائج، إذ تعثر في الجولة الثانية بتعادل إيجابي 2-2 أمام الدحيل القطري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوزين متتاليين على الغرافة ثم السد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    ومع اقتراب مرحلة الحسم، عاد الأهلي للتراجع آسيويًا بعدما تلقّى خسارة مفاجئة أمام الشارقة الإماراتي بهدف دون رد في الجولة الخامسة، ما عقد حساباته في المجموعة وأثار بعض القلق لدى جماهيره بشأن هوية الفريق القارية هذا الموسم.

    وفي البطولات المحلية، واصل الأهلي مسيرته في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تأهل إلى الدور ربع النهائي، إلا أنه لم ينجح في إضافة لقب قاري جديد إلى خزائنه بعد خسارته 1-3 أمام بيراميدز المصري في نهائي كأس القارات الثلاث من بطولة "الإنتركونتيننتال".

    حصاد الأهلي في موسم 2025-2026 حتى الآن:

    عدد المباريات: 19

    الانتصارات: 12

    التعادلات: 5

    الخسائر: 2

    الأهداف المسجلة: 45

    الأهداف المستقبلة: 21

