أخبار الأهلي اليوم | رسالة نجم ليفربول لميلوت.. ويايسله ينفجر في وجه الإعلام!

وجه المهاجم الإنجليزي إيفان توني، هداف الأهلي، رسالة قوية للمدرب توماس توخيل، مؤكداً أحقيته بالوجود مع الأسود الثلاثة في مونديال 2026.

توني، الذي ينافس كريستيانو رونالدو على الحذاء الذهبي هذا الموسم، صرح لـ"سكاي سبورتس": "أنا مرتاح هنا وأرقامي تتحدث عن نفسها.. لا أرى سبباً للعودة إلى إنجلترا حالياً ولدي أهداف أريد تحقيقها مع الأهلي".

وأضاف المهاجم المرعب: "اللعب في كأس العالم حلم، وأعتقد أنني أمتلك ميزة التأقلم مع الحرارة لأنني ألعب في درجات حرارة تزيد عن 30 مئوية هنا، توخيل سيحصل على مهاجم جائع ومستعد للقتال من أجل بلاده".