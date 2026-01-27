أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.
أخبار الأهلي اليوم | إنتر يدخل سباق التعاقد مع نجم الراقي .. والثنائي المرشح لتعويض علي مجرشي وزكريا هوساوي
إنتر يدخل سباق التعاقد مع نجم الأهلي
مع دخوله الفترة الحرة في عقده مع الأهلي، لا تزال الأطماع الإيطالية تلاحق لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسييه، بعدما فشل رحيله للسيري آ في صيف 2025.
وبحسب موقع " FCInter1908" فإن كيسييه قد يعود للدوري الإيطالي بنهاية الموسم الجاري، إذ دخل إنتر في سباق مع يوفنتوس لضمه
تلك الرغبة تأتي في ظل احتمالية رحيل هنريك مخيتاريان عن النيراتزوري بنهاية الموسم الجاري، ورغم التعاقد مع بيتر سوتشيتش الصيف الماضي إلا أن مسؤولي النادي يرون أن الفريق لا يزال في حاجة لإضافات في وسط الملعب.
رسالة ميندي بعد احتفالية اللقب الإفريقي
أقام الأهلي احتفالية للحارس السنغالي إدوارد ميندي بعد عودته للفريق من جديد بنهاية كأس أمم إفريقيا المغرب 2025.
وكان أسد التيرانجا قد قاد منتخب بلاده للتتويج باللقب القاري بعد الفوز أمام المنتخب المغربي في النهائي بهدف نظيف.
وقد توجه ميندي بالشكر لمسؤولي قلعة الكؤوس على الاحتفالية، فكتب عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي: "شكرًا جزيلًا، هذا المكان أكثر من مجرد نادي بالنسبة لي، شكرًا لكل فرد في عائلة الأهلي".
حكم مواجهة الأهلي والاتفاق
استقرت لجنة الحكام التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم على تعيين الحكم السعودي فيصل البلوي، لإدارة مواجهة الأهلي والاتفاق، المقرر لها مساء غدٍ الأربعاء.
ويدخل الراقي اللقاء محتلًا المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 40 نقطة متأخرًا بفارق الأهداف فقط عن النصر "الوصيف"، وخمس نقاط عن الهلال "المتصدر".
عبدالرحمن وبكر يعوضان غياب هوساوي ومجرشي
أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الألماني ماتياس يايسله؛ المدير الفني للأهلي، يتجه للاعتماد على الثنائي محمد عبدالرحمن ومحمد بكر في الظهيرين الأيمن والأيسر أمام الاتفاق في الغد، ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن.
وتأتي هذه الخطوة لتعويض غياب الثنائي علي مجرشي وزكريا هوساوي، في ظل إيقافهما لتراكم البطاقات.
600 تذكرة مجانية لمواجهة الاتفاق
أكد الصحفي وليد سعيد تقديم العضو الداعم رأفت عبدالجواد 600 تذكرة لجماهير الأهلي، الراغبة في حضو مواجهة الاتفاق الغد.
الراقي من المقرر أن يستضيف الاتفاق غدًا الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً – بتوقيت مكة المكرمة – ضمن الجولة الـ19 من دوري روشن السعودي 2025-2026.
صفقة جديدة لفريق تحت 21 سنة
دوري جوّي للنخبة تحت 21 عامًا | تدعيم مهم.. الأهلي يحسم صفقة "دينامو الطائي"
حسم مجلس إدارة النادي الأهلي صفقة رسمية، لتدعيم صفوف فريق تحت 21 عامًا، الناشط في دوري جوّي للنخبة؛ الذي تنقل منافساته بشكلٍ مجاني عبر منصة "stc tv"، من خلال التسجيل بالبريد الإلكتروني أو رقم الهاتف.
وفقد فريق الأهلي تحت 21 عامًا، اسمًا مهمًا في الأيام القليلة الماضية؛ وهو الموهبة عمار اليهيبي، المنتقل إلى صفوف نادي القادسية.
أحداث مواجهة نيوم
بعيدًا عن التحكيم .. تصرف لاعب نيوم يثير السخرية و"غضب أهلاوي" من المنظمين المتعصبين
شهدت مواجهة نيوم والأهلي مطلع الأسبوع الجاري، بعد اللقطات المثيرة ما بين السخرية والجدل، خاصةً لقطة الختام بين لاعبي الراقي وجماهيرهم الحاضرة لدعمهم في المدرجات.
فيديو | ملخص فوز الأهلي على نيوم في دوري روشن السعودي
اكتسح الأهلي السعودي مضيفه نيوم بنتيجة 3-0، في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الـ18 من دوري روشن للمحترفين.
جاءت الأهداف في الشوط الثاني عن طريق إيفان توني (ركلة جزاء)، ورياض محرز، وإنزو ميلوت، مستغلين النقص العددي بعد طرد لاعب نيوم خليفة الدوسري.
بهذا الفوز السابع توالياً، رفع الأهلي رصيده إلى 40 نقطة منفرداً بوصافة الدوري، بينما تجمد رصيد نيوم عند 21 نقطة.
الأهلي ونيوم | الفرج والبريك لم يستوعبا درس الهلال .. وسيناريو ديمبيلي يبشر يايسله بـ"وعد محرز"!
من الدقيقة 45 حتى الـ90، هكذا حلّت متعة مباراة نيوم والأهلي، التي شهدت انتصار الراقي بثلاثية نظيفة، على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
عين على الحكم | لمسة يد وإعاقة بدون كرة .. السماعيل يفجر غضب الأهلي ونيوم معًا!
شهدت مباراة نيوم والأهلي، أكثر من لقطة تحكيمية مثيرة للجدل، من قِبل الحكم محمد السماعيل، الذي يقود المواجهة المُقامة على ملعب مدينة الملك خالد الرياضية بتبوك، ضمن الجولة الثامنة عشر من مسابقة دوري روشن السعودي، بموسم 2025-2026.
وكشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن اختيار طاقم تحكيم "سعودي"، بقيادة حكم الساحة محمد السماعيل، ويعاونه مؤيد المسجن وحسن آل سلام، وفريح الجلعود حكمًا رابعًا، فيما يدير محمد البريدي تقنية الفيديو، وبمعاونة مفرح آل حسن.