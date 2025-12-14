أخبار الانتقالات | ريال مدريد يستهدف ثنائي مانشستر يونايتد والسيتي .. وباريس يُريد أوباميكانو

حسم الألماني يورجن كلوب الجدل المثار حول مستقبله التدريبي، في ظل الأنباء التي ربطت اسمه بإمكانية تولي القيادة الفنية لكل من ليفربول وريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وأكد أوليفر مينتسلاف، المدير العالمي لكرة القدم في مجموعة ريد بول، أن كلوب لا يضع العودة إلى التدريب ضمن أولوياته في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب الألماني أوضح موقفه بشكل قاطع.

وقال مينتسلاف، في تصريحات نقلتها صحيفة AS الإسبانية: "كلوب أوضح بجلاء أنه لا يرغب في العمل كمدير فني في هذه المرحلة".

وكان اسم كلوب قد تصدّر قائمة المرشحين لتولي تدريب ريال مدريد، في ظل حالة عدم الاستقرار الفني، إلى جانب تداول اسمه في محيط ناديه السابق ليفربول، إلا أن هذه التصريحات وضعت حدًا للتكهنات، وأكدت ابتعاد المدرب الألماني عن العودة السريعة إلى مقاعد البدلاء.

وبذلك يغلق كلوب الباب مؤقتًا أمام تولي أي مشروع تدريبي جديد، مفضلًا الابتعاد عن الضغوط، بعد مسيرة حافلة بالنجاحات في الملاعب الأوروبية.