أخبار الانتقالات | يوفنتوس يؤمن ييلديز وريال مدريد يعيد إحياء صفقة رودري

قالت "ميرور" إن إدارة آرسنال استقرت على تقديم عرض إلى نجم ألمانيا وبايرن ميونخ ليون جوريتسكا عندما ينتهي عقده مع البافاري يونيو المقبل.

وحاول آرسنال بالفعل ضم جوريتسكا في يناير عقب إصابة ميكيل ميرينو بحسب التقرير، ولكن الألماني اختار الاستمرار مع بايرن حتى نهاية الموسم.