Juventus.com
أخبار الانتقالات | يوفنتوس يؤمن ييلديز وريال مدريد يعيد إحياء صفقة رودري
يوفنتوس يجدد عقد ييلديز
أعلن يوفنتوس رسميًا عن توصله لاتفاق مع نجمه التركي كينان ييلديز من أجل توقيع عقد طويل الأمد يربطه بالنادي حتى يونيو 2030، ليحمي لاعبه الشاب من الفرق المهتمة، وعلى رأسها آرسنال، ريال مدريد، وبايرن ميونخ بحسب التقارير.
ريال مدريد يعيد إحياء صفقة رودري
أفاد "تيم توك" بوجود تحركات من جانب ريال مدريد لإتمام صفقة التعاقد مع نجم مانشستر سيتي رودري في الصيف القادم.
ويعد الإسباني هدفًا طويل الأمد للملكي منذ عدة مواسم، ويريد مدريد استغلال تبقي فقط 18 شهرًا في عقده مع سيتي لإكمال الصفقة.
برونو يطالب ببقاء كاريك
عقب الانتصار على توتنهام 2-0 لحساب البريميرليج مساء السبت، أشاد قائد مانشستر يونايتد برونو فيرنانديش بمدرب الفريق المؤقت مايكل كاريك وطالب باستمراره.
وأشار النجم البرتغالي إلى مسألة معرفة كاريك بأجواء يونايتد، كاشفًا عن أنه قال لكاريك في فترته المؤقتة السابقة مع النادي إنه سيكون مدربًا كبيرًا.
آرسنال يستقر على ضم جوريتسكا
قالت "ميرور" إن إدارة آرسنال استقرت على تقديم عرض إلى نجم ألمانيا وبايرن ميونخ ليون جوريتسكا عندما ينتهي عقده مع البافاري يونيو المقبل.
وحاول آرسنال بالفعل ضم جوريتسكا في يناير عقب إصابة ميكيل ميرينو بحسب التقرير، ولكن الألماني اختار الاستمرار مع بايرن حتى نهاية الموسم.
إعلان