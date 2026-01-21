أخبار الانتقالات | خطوة تحسم مصير هاري كين نهائيًا ومدافع لاتسيو يقترب من السد ودجيكو يرفض باريس!

كثف نادي أستون فيلا الإنجليزي مجهوداته، من أجل التعاقد مع تامي أبراهام لاعب نظيره التركي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن المسؤولين من فيلا كانوا في تركيا يوم الإثنين الماضي لمشاهدة صاحب الـ28 سنة على الطبيعة.

المدرب أوناي إيمري يريد الاستعانة باللاعب لما تبقى من هذا الموسم، لكن الصفقة ليست سهلة لأن أبراهام مُعار من روما إلى بشكتاش.