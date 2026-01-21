Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | خطوة تحسم مصير هاري كين نهائيًا ومدافع لاتسيو يقترب من السد ودجيكو يرفض باريس!
مفاوضات مستمرة من أجل أبراهام
كثف نادي أستون فيلا الإنجليزي مجهوداته، من أجل التعاقد مع تامي أبراهام لاعب نظيره التركي بشكتاش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
شبكة "سكاي سبورتس" قالت إن المسؤولين من فيلا كانوا في تركيا يوم الإثنين الماضي لمشاهدة صاحب الـ28 سنة على الطبيعة.
المدرب أوناي إيمري يريد الاستعانة باللاعب لما تبقى من هذا الموسم، لكن الصفقة ليست سهلة لأن أبراهام مُعار من روما إلى بشكتاش.
كوفاتش يدخل قائمة المرشحين لخلافة أموريم
ظهر نيكو كوفاتش المدير الفني لبوروسيا دورتموند الألماني، كأحد أهم المرشحين لتولي قيادة مانشستر يونايتد في المستقبل القريب بعد رحيل روبن أموريم.
وقالت صحيفة "ميرور" البريطانية، إن الشياطين الحمر يترقبون ما سيفعله كوفاتش فيما تبقى من الموسم الحالي مع دورتموند لتقييمه، كما تأتي خسارته أمس، الثلاثاء، أمام توتنهام في دوري أبطال أوروبا لتضعف من موقفه.
وعلى الجانب الآخر هناك بعض المرشحين الأقوياء للحصول على وظيفة تدريب مانشستر، وعلى رأسهم توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا وروبرتو دي زيربي الذي يعمل حاليًا بمارسيليا.
جيسوس يتمسك بالبقاء
كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن عدم ممانعة آرسنال للتخلي عن مهاجمه جابرييل جيسوس خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.
جيسوس يعيش فترة جيدة بعد عودته من الإصابة، ونجح في تسجيل ثنائية خلال فوز الفريق أمس، الثلاثاء بنتيجة 3/1 على إنتر، في الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم ترحيب آرسنال بفكرة بيع جيسوس واهتمام بالميراس بضمه، إلا أن اللاعب يتمسك بالبقاء ويريد القتال على مركزه حتى نهاية الموسم.
رومانيولي يقترب من السد
يواصل نادي السد القطري محاولاته من أجل حسم التعاقد مع أليسيو رومانيولي مدافع لاتسيو، خلال الأيام الأخيرة من فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير الحالي.
الصحفي "فابريتسيو رومانو" قال إن السد تقدم بعرض قيمته 7.5 مليون يورو لضم اللاعب الإيطالي، مع إمكانية زيادة الرقم إلى 9 أو 10 ملايين وفقًا للمتغيرات المستقبلية.
ولا تزال المحادثات مستمرة بين جميع الأطراف في الوقت الحالي، حيث يأمل روبرتو مانشيني في أن ينضم له اللاعب لتدعيم صفوف فريقه.
كين ينهي الجدل حول مستقبله
يبدو أن المهاجم الإنجليزي هاري كين قرر حسم مستقبله مع بايرن ميونخ بشكل نهائي، وسط كل التكهنات التي أثيرت حول إمكانية رحيله في الصيف القادم.
الصحفي نيكو شيرا، قال إن كين أصبح على أعتاب التوصل لاتفاق من أجل التوقيع على عقد جديد مع بايرن ميونخ، يبقيه في أليانز أرينا حتى عام 2028، مع إمكانية التمديد لعام إضافي.
ويأتي ذلك لإنهاء الجدل تمامًا حول وجود شرط جزائي في عقد كين الحالي، يتيح له الانتقال لأي فريق بمقابل مادي مخفض بعد نهاية الموسم الجاري.
دجيكو يرفض باريس
رفض المهاجم المخضرم إدين دجيكو فكرة الانتقال إلى نادي إف سي باريس، مفضلًا الانضمام إلى نظيره الألماني شالكه خلال الميركاتو الشتوي الحالي.
الصحفي الألماني "فلوران بليتنبرج" كشف عن تفضيل دجيكو لفكرة الانتقال للبوندسليجا على الفريق الفرنسي، مما جعل الأخير يوجه أنظاره نحو نيل موباي مهاجم مارسيليا.
موباي مرتبط بعقد مع النادي الفرنسي حتى 2028، ولكن إف سي باريس دخل في محادثات مكثفة لحسم التعاقد معه، كما لا توجد أنباء جديدة عن صفقة ماتيس تيل لاعب توتنهام.
مانشستر يرفض رحيل أوجارتي
تقدم نادي أياكس أمستردام الهولندي بعرض رسمي للتعاقد مع مانويل أوجارتي لاعب وسط مانشستر يونايتد على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.
ومع ذلك، جاء الرد سلبيًا من الشياطين الحمر وفقًا لما أكده موقع "ذا أثلتيك" البريطاني، حيث لا يخطط المدرب المؤقت مايكل كاريك للتخلي عن اللاعب في أي وقت قريب.
صاحب الـ24 سنة لم يدخل ضمن قائمة كاريك الأساسية في ديربي مانشستر الأخير الذي فاز به الفريق بهدفين نظيفين على سيتي، لكنه لعب كبديل وساهم في الانتصار الثمين، ومن غير المتوقع أن يتخلى عنه النادي بمنتصف الموسم.
