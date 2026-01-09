أخبار الانتقالات | مانشستر سيتي يضم سيمينيو ويستهدف "متخصص رميات التماس" وريال مدريد يرفض طلبات ألونسو "صيفًا وشتاءً"

قال الصحفي "ماريو كورتيجانا" من موقع "ذا أثلتيك" إن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد طلب من النادي التعاقد مع لاعبين جدد، بعد إنفاق 180 مليون يورو على 4 صفقات قبل كأس العالم للأندية.

وأوضح أن ألونسو أراد تدعيم خط الوسط بعد مونديال الأندية، ولكن إدارة ريال بقيادة رئيسها فلورنتينو بيريز رفضت الأمر تمامًا، لاقتناعها بالمجموعة التي يمتلكها المدرب الإسباني.

وفي سياق متصل، ورغم وجود بعض النواقص والغيابات حاليًا، إلا أنه من غير المرجح القيام بأي صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.